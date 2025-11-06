Nogueras no se pronuncia sobre una posible moción de censura: "No estamos para dar estabilidad a ningún partido español"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante rueda de prensa para valorar la legislatura, en el Congreso de los Diputados, a 6 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha evitado pronunciarse sobre si apoyaría una moción de censura del PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la ruptura de su partido con el Ejecutivo, esgrimiendo que no están para "dar estabilidad a ningún partido español" y que, si el PSOE tiene deberes con Cataluña, los de Alberto Núñez Feijóo "repiten curso".

"Nosotros no estamos aquí para dar estabilidad a ningún partido español, a ninguno. Estamos aquí para defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña", ha afirmado tras haber sido preguntada en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, sobre si estarían dispuestos a apoyar una moción de censura tras formalizar este jueves su ruptura con el Gobierno.

Nogueras ha sostenido que "si el PSOE tiene asignaturas suspendidas", el PP "tiene que repetir curso", y ha lamentado "la deuda" que tienen "los partidos españoles" con Cataluña, que en su opinión no se ha saldado en "muchísimos años", "Con el PP tampoco se ha cumplido los presupuestos con Cataluña", ha añadido.

En este sentido, ha pedido que no se ponga en Junts la "responsabilidad del futuro del Estado español" cuando, según ha asegurado, "los únicos que han pactado con PP y Vox hasta la fecha" han sido los socialistas, y no los independentistas catalanes.

UN "BAÑO DE REALIDAD" PARA EL GOBIERNO

Después de que este jueves la propia Nogueras haya formalizado la ruptura con el Gobierno que anunció la pasada semana anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo --entre ellas los Presupuestos--, la portavoz de Junts en la Cámara Baja ha definido la estrategia de su partido como "un baño de realidad" para Pedro Sánchez.

"Esta gente vive en una realidad paralela y yo creo que lo de hoy ha sido un baño de realidad. Lo que pase a partir de ahora se lo van a tener que preguntar al Gobierno español", ha explicado, criticando que el Estado español no ha cumplido con Cataluña.

Cuestionada sobre si también votarían en contra de medidas a favor de Cataluña, ha afirmado que "hasta la fecha" no ha habido "ni una sola ley" presentada por el Gobierno que "sea o haya sido buena" para la región, sino más bien "todo lo contrario". Por ese motivo, ve "muy complicado" que "de repente ahora" el Ejecutivo salga con "alguna ley que sea buena para los catalanes".

En este sentido, y puesto de manifiesto que sin el apoyo de Junts el Gobierno queda en minoría en el Congreso, Nogueras ha defendido que "lo normal" es una democracia es que "cuando se pierde la mayoría, como mínimo se comparezca" para dar explicaciones a los ciudadanos de qué va a pasar ahora y "cómo se va a gobernar".

En todo caso, ha vuelto a decir que hay "muchos deberes y muchas deudas" pendientes con los ciudadanos de Cataluña y que los políticos no están para "dar titulares, gesticular y decir se cierran acuerdos" que después "no se cumplen".