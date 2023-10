Junts insiste en no renunciar a la unilateralidad y dice que el objetivo de la amnistía es "reparar una injusticia"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha insistido desde la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado en no renunciar a la unilateralidad en la búsqueda de la independencia, afirmando a renglón seguido que el objetivo de la amnistía "no puede ser el de perdonar, sino el de reparar una injusticia".

Así lo ha dicho Cleries durante su intervención en esta comisión, forzada por el PP para que los presidentes autonómicos se posicionen sobre la amnistía, y en la que también ha estado el jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, para reivindicar esta medida y el referéndum.

En este contexto, el portavoz de Junts ha señalado que su formación no renuncia a la unilateralidad: "Mantenemos la legitimidad del 1 de octubre y no hemos renunciado ni renunciaremos jamás a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los derechos".

Y sobre la ley de amnistía, que se encuentran negociando con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, Cleries ha explicado que su planteamiento es que "incluya el amplio espectro que va desde el 9 de noviembre hasta ahora, fijando como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales".

ERC INSISTE EN EL REFERÉNDUM

Por su parte, la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, ha replicado gran parte de los argumentos esgrimidos también por Aragonès para defender la amnistía e insistir en un referéndum como el que se produjo en Escocia.

En este contexto, también ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el siguiente camino después de la amnistía es "un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo de Cataluña pueda decidir legítimamente su futuro".

A su vez, Bailac ha recalcado la idea que llevan lanzando desde ERC en la negociación, que la amnistía es el punto de partido, una de las tres carpetas de la formación independentista, para acabar invistiendo a Sánchez.

Y el resto, según ha dicho, tienen que ver con el referéndum y con la parte de los inversiones, quejándose de la situación de los Rodalies, algo que también ha denunciado Cleries.

EL PNV Y LOS MOTIVOS DEL PP

Por su parte, la senadora del PNV, María Dolores Etxano Varela, ha reprochado al PP que esté utilizando el Senado con motivos partidistas y cree que lo presenciado hoy es el "enfado del PP", que "no admite que en el Estado gobierna quien obtiene los votos de la mayoría parlamentaria".

Etxano ha lamentado también la ausencia de los presidentes autonómicos, aunque ha matizado que a su juicio "no le corresponde" a los presidentes "ni es de su competencia" intervenir en el debate sobre una hipotética ley de amnistía. "Es un debate que corresponde a las Cortes Generales", ha insistido.

Ha matizado además, que su formación ha acudido únicamente a este turno de palabra "solo por respeto institucional" porque no comparten ni la convocatoria ni su contenido.

"Al PNV lo van a encontrar en aquellos acuerdos que sirvan para desjudicializar el conflicto catalán y contribuyan a construir y consolidar convivencia y cohesión social", ha explicado al hilo del tema principal de la comisión que era la amnistía. "No hemos encontrado en la Constitución ningún artículo que prohíba la capacidad normativa de las Cortes Generales para aprobar una ley de amnistía", ha reprochado al PP.

LOS RESPONSABLES SE PRESENTAN COMO VÍCTIMÁS

Desde Bildu, Mario Zubiaga ha felicitado al presidente catalán, Pere Aragonès, por haber dejado de lado el partidismo y acudido al Senado a pronunciar lo que, a su juicio, ha sido un "discurso de Estado" y ha cargado contra los 'populares' por hacer lo contrario.

En este contexto, les ha achacado un "síndrome narcisista" porque, pese a ser los "principales responsables de la desigualdad" se han presentado "como víctimas de la desigualdad". Y es que, desde su punto de vista, "la verdadera víctima no es la Nación Española o su proyecto, sino los proyectos nacionales" vasco, gallego y catalán, "que no tienen instrumentos para poder competir en pie de igualdad, de forma igualitaria" con el "proyecto nacional de España".

En una línea similar, la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha acusado a los 'populares' de haber utilizado el Senado en su beneficio con la convocatoria de una sesión sobre una supuesta amnistía que aún no se ha concretado y les ha criticado por reducir una "hipotética ley" sobre esta medida "a parámetro definitorio de la igualdad ciudadana".

"Eso es jibarizar la dimensión de la acción política; es un exceso", ha apuntado Barkos, quien también ha echado en cara al PP que "use la Constitución como parapeto" y que esté decidido ha utilizar el Senado como "cañón parlamentario" haciendo uso de la mayoría absoluta que "legítimamente" ha conseguido en la Cámara Alta.

EL BNG CONTRA RUEDA

La senadora del BNG Carmen Da Silva ha cuestionado que el presidente gallego, Alfonso Rueda, no haya acudido este jueves al Senado a representar a los gallegos sino a cumplir "con el guión de Génova". "Se limitó a ejercer de militante del PP", ha denunciado,

En concreto, ha criticado que Rueda haya repetido en su discurso que no quiere que los gallegos estén por encima de nadie, pero tampoco por debajo, cuando Galicia "está por debajo" en financiación autonómica y municipal", cuando tiene "el triste reto" de no haber conseguido ninguna transferencia en los últimos tiempos, cuando no ha logrado fondos Next Generation para los sectores estratégicos de la comunidad o cuando sigue pagando la "estafa" de la AP9.

"¿Ésta es la igualdad de la que tanto presume Rueda?", ha insistido Da Silva, antes de reprochar al presidente gallego que

"su autonomismo responsable consiste en ser irrelevante en la política del Estado, en abdicar como presidentede Galicia y cumplir debidamente con los dictados del PP de Genova".