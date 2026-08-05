Junts mantendrá su veto a menores migrantes mientras Cataluña no tenga competencias en inmigración

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha rechazado este miércoles que Cataluña tenga que cubrir lo que considera una "negligencia" de España en relación con la entrada masiva de migrantes en Ceuta la semana pasada y ha dejado claro que mantendrán su veto al acogimiento de menores migrantes no acompañados mientras no se traspasen a la Generalitat las competencias en inmigración.

"Cataluña no ha de cubrir ni la negligencia de España, que regulariza unilateralmente miles de inmigrantes y que además es incapaz de controlar sus fronteras, ni tampoco la dejadez de funciones de otras comunidades autónomas, que no acogen menores aunque tienen centros de acogida abiertos", ha sentenciado Nogueras en unas declaraciones remitidas a los medios comunicación.

Según la dirigente de Junts, los servicios públicos catalanes están "tensionados desde hace mucho tiempo" porque han ido cubriendo plazas de menores desde hace años. Por contra, argumenta, hay otras comunidades que nunca han llegado a cubrir las plazas que les tocan y ahora les corresponde a ellas hacerse cargo de los menores que están solos en la ciudad autónoma.

HIPOCRESÍA DE ILLA

"Y al señor Illa, lo que le diría es que menos titulares y más trabajo, porque hay que ser muy hipócrita para acoger a menores en condiciones precarias, como pasa ahora en Cataluña", ha espetado al presidente de la Generalitat. "Lo que nunca haríamos con nuestros hijos, nunca deberíamos hacerlo con ningún menor", ha rematado.

En este contexto, Nogueras ha sacado pecho de que hace un año Junts logró que se convalidara en el Congreso un real decreto por el que se consiguió un reparto "equilibrado" de los menores migrantes no acompañados que había en Canarias. Ese decreto, ha enfatizado, sigue en vigor y en virtud del mismo Cataluña no tiene por qué asumir más niños ni adolescentes extranjeros ahora.

"Por eso Junts ha cerrado la puerta de manera definitiva al envío a Cataluña de menores procedentes de Ceuta", ha aseverado, antes de volver a exigir que se apruebe la ley para el traspaso de las competencias de inmigración a su comunidad y de avisar de que "harán valer sus siete votos en el Congreso para frenar cualquier intento de romper el marco político fijado el año pasado".

Y, tras cargar contra Illa y criticar la "sumisión" e "inacción" del resto de fuerzas políticas catalanas, Nogueras ha subrayado que mantendrán su veto a la acogida de menores hasta que Cataluña tenga la "soberanía absoluta para gestionar los flujos migratorios, la seguridad, el control de fronteras, la integración y los recursos correspondientes".