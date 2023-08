Junts reafirma su "desconfianza" en el PSOE y recalca que aún no se ha hablado de la investidura

La diputada de Junts, Miriam Noguera - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reafirmado su "desconfianza" en el PSOE pese a haber apoyado a los socialistas para hacerse con la mayoría en la Mesa de la Cámara y ha querido dejar claro que su acuerdo se ha limitado a este órgano, pero que aún no se ha hablado de la posible investidura de Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa íntegramente en catalán, incluso cuando se le hacían preguntas en castellano, Nogueras ha calificado de "histórico" su acuerdo con el PSOE para el uso del catalán en las instituciones europeas, así como por el compromiso de poder utilizar las lenguas cooficiales en el Pleno del Congreso.

Pero también ha subrayado que "el principio de desconfianza" les hace ser "muy escrupulosos" en las negociaciones porque, según ha reconocido varias veces, no se fían de los socialistas.

Nogueras reitera que todo lo negociado hasta ahora se ha limitado a la Mesa del Congreso, y que no se ha hablado "nada" de posibles contrapartidas para un hipotético apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez.

"Hoy no hay ninguna conversación ni negociación respecto a la investidura --ha subrayado--. Insisto en lo que he dicho antes, que el principio de desconfianza hace que seamos muy escrupulosos y muy prudentes, por lo tanto, nosotros no entraremos en este tema en absoluto".