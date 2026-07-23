Junts se suma al bloque de investidura y frustra el intento de PP y Vox de tumbar la condonación de deuda autonómica

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Junts se ha sumado este jueves al bloque de investidura en el Congreso y ha votado en contra de las enmiendas de totalidad que PP y Vox habían presentado al proyecto de ley para condonar la deuda de las comunidades autónomas.

La mayoría de la Cámara Baja ha descartado así las iniciativas registradas por ambos grupos, --que solo han contado con el apoyo de PP, Vox, UPN y el exdiputado de Vox integrado ahora en el Grupo Mixto, Javier Ortega Smith--, y que pretendían devolver el texto al Gobierno al considerar que la denominada condonación de deuda autonómica traslada el coste al conjunto de los españoles y responde a los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo con sus socios parlamentarios.

El proyecto de ley tiene como objetivo reforzar la sostenibilidad financiera y la autonomía de las comunidades autónomas de régimen común mediante la reducción de su nivel de endeudamiento, con la intención de facilitar que recuperen progresivamente el acceso a la financiación en los mercados.

Para ello, la norma prevé que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda autonómica, especialmente la acumulada durante la crisis financiera. El reparto se calculará en función de criterios como la población ajustada, el nivel de endeudamiento y la financiación histórica recibida por cada territorio, si bien ninguna comunidad podrá ver reducida su deuda en más del 50% de su saldo vivo a 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, el texto crea un Fondo para la amortización de la deuda autonómica de mercado destinado a aquellas comunidades que no tengan suficiente deuda con el Estado para beneficiarse de la medida. Además, modifica el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para convertirlo progresivamente en un mecanismo de último recurso y favorecer el regreso gradual de las autonomías a los mercados financieros.

JUNTS FACILITA LA TRAMITACIÓN

Durante el debate parlamentario, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido que el Estado tiene la "obligación" de corregir los desequilibrios financieros de las comunidades autónomas "absorbiendo una parte de la deuda" y ha insistido en que la medida no elimina el endeudamiento porque "la deuda la asume el Estado".

Asimismo, ha reivindicado que "la igualdad no consiste en uniformizar nuestro país" y ha subrayado que la iniciativa permitirá asumir 83.252 millones de euros de deuda autonómica.

Por su parte, Junts ha justificado su rechazo a las enmiendas de totalidad al considerar que eliminar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) constituye "un paso necesario" y ha anunciado que facilitará la tramitación del proyecto, aunque durante su recorrido parlamentario intentará corregir "muchos de los déficits" del texto.

Frente a ello, el PP ha defendido su enmienda alegando que el proyecto "no perdona nada", ya que la deuda "seguirá siendo la misma", y ha reprochado al Ejecutivo que utilice el dinero de todos los españoles para "comprar voluntades" y mantenerse en el poder.

En la misma línea, Vox ha denunciado que la iniciativa supone una "ley de mutualización de la deuda autonómica", al entender que "la deuda no se evapora", sino que "cambia de bolsillo", y ha advertido de que la medida transmite el mensaje de que "no merece la pena ser responsable en la gestión ni contener el gasto".