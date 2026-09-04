Jupol denuncia "represalias" a los agentes del CENIF de la Policía tras informar a la jueza sobre la crisis de Ceuta

Centenares de migrantes acampan en la playa del Trampolín, en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado este viernes "represalias" del Gobierno a los agentes del Centro Nacional de Información y Fronteras (CENIF) tras el informe remitido a la jueza de la Audiencia Nacional apuntando a la participación de gendarmes marroquíes en la crisis de Ceuta de finales de julio.

En un comunicado, Jupol señala que hay una situación de "acoso gubernamental al más alto nivel desde ayer --por este jueves-- contra los policías de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, indagando sobre documentos, informes o alertas de cualquier naturaleza" que se hubieran emitido en los días, semanas y meses anteriores a lo que este sindicato policial llama "invasión de Ceuta".

Jupol ha indicado que se trata de una "represalia" por el informe policial entregado en la Audiencia Nacional y exige al Ministerio del Interior que cese inmediatamente esta "persecución contra los agentes".

Para Jupol resulta "especialmente preocupante" el contraste entre el informe elaborado por el CENIF de la Policía Nacional, de 55 páginas y con "abundante" documentación gráfica sobre la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes en la entrada masiva en Ceuta, y el informe elaborado por la Guardia Civil, "de apenas tres páginas".