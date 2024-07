Los juristas que aspiran al CGPJ defienden en el Congreso su independencia pese al acuerdo de PP y PSOE

La democratización del acceso a la carrera, la reforma de la LECrim o el descrédito de las instituciones, protagonistas de la sesión

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los juristas de reconocido prestigio que han sido elegidos por PSOE y PP para ocupar plaza en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han sometido este martes al examen de idoneidad del Congreso de los Diputados destacando que el hecho de haber sido elegidos como aspirantes fruto de un acuerdo político no influirá en la independencia de sus decisiones.

El primero en someterse al escrutinio ha sido José Luis Costa Pillado, actual presidente del Consello Consultivo de Galicia. Tras exponer su dilatado currículum, ha respondido a preguntas de los diputados que no se siente "tributario" de los grupos políticos que le han propuesto y ha apostillado que nadie le "doblegará" y actuará siempre acorde a su "conciencia y obligaciones".

Además, ha subrayado que la renovación del órgano de gobierno de los jueces es fundamental dado que se debe poner fin a un "parón lamentable" que ha conllevado la suspensión de tomas de decisiones que son "importantísimas para todos los españoles".

Por otro lado, Pillado Costa ha señalado en su exposición que siempre ha sostenido que se debe "desmitificar" la investigación judicial "porque se inician multitud de procesos o causas penales" que acaban en sobreseimiento "y en el camino se generan injusticias".

ARGELIA QUERALT: DEMOCRATIZAR EL ACCESO

La segunda en comparecer ha sido la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB) y letrada del Tribunal Constitucional (TC), Argelia Queralt, quien en su exposición inicial ha defendido que se ha de realizar un análisis serio sobre el acceso a la carrera judicial porque estudiar para la judicatura es "un privilegio que muchas familias no se pueden permitir" por lo que se ha de "democratizar el acceso a este Poder del Estado".

Además, ha incidido en que de mantenerse el esfuerzo de la formación continuada en la carrera judicial y que debe garantizarse la idoneidad en los nombramientos discrecionales del CGPJ sin olvidar los planes de igualdad.

Ha explicado que no se debe olvidar que la presencia de magistradas en la cúpula "no es proporcional al número de mujeres que forman parte de la carrera".

Al igual que Pillado Costa, ha subrayado que ella no se siente "mermada en absoluto" en su independencia por ser una de las incluidas en el listado acordado por el PP y el PSOE. Y ha incidido en que en ese acuerdo figuran "grandes profesionales del Derecho" y que "se ha hecho un esfuerzo por incluir distintas sensibilidades". "No tengo ningún problema en decir que me siento muy cómoda, y no es acto de soberbia, en formar parte de ese Consejo", ha apostillado.

Por otro lado, ha apuntado que el nuevo CGPJ debe abordar "la perpetuación de roles de género incluso en la asignación de las presidencias" de la carrera judicial, y ha recordado al hilo que en el ámbito del orden jurisdiccional en el que hay más presidentas de Sala es en el de lo Social.

MARÍA PIAR JIMÉNEZ: MAYOR ESPECIALIZACIÓN

Otra de las aspirantes, María Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria, ha aprovechado su intervención para apostar por que la carrera judicial vaya hacia una mayor especialización dado que "el conocimiento profundo de una materia ayuda a dar respuesta de más calidad a los ciudadanos".

Ha añadido que dado que su carrera le ha llevado a distintos destinos, este conocimiento de la realidad de distintas situaciones y distintos tipos de juzgados puede ayudar para una mejor fijación de cargas de trabajo que, a su juicio, es una de las tareas "importantes" del nuevo CGPJ.

Al hilo, ha indicado que tras "la dura etapa que ha pasado el CGPJ" tiene la sensación de que los jueces lo sienten "un tanto alejado" y ha apostado por remediar esto "potenciando la cercanía" con ellos, escuchándoles y colaborando con ellos para mejorar la situación actual.

Además, ha indicado que la independencia de los jueces es un "requisito básico" en una sociedad que se rige por la separación de poderes, y ha añadido que el CGPJ "tiene una enorme labor de velar por esa independencia".

En otro orden de cosas, se ha mostrado favorable a darle la investigación a los fiscales pero no sin antes dar "un giro" al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para lograr una autonomía que hoy "no es suficiente". En este sentido, ha explicado que no solo se refiere a la designación del fiscal general, sino también a la autonomía presupuestaria.

INÉS HERREROS ADVIERTE DEL "DESCRÉDITO"

Por su parte, la fiscal Inés Herreros, quien fuera presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha advertido en su intervención de que la demora de cinco años en la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha ido de la mano de su "descrédito" y del "socavo del resto de las instituciones".

Al hilo, ha subrayado que si bien la sociedad se ha acostumbrado a que haya "ataques" a las instituciones, ella es partidaria "de la sana crítica" pero nunca del "negacionismo" de las mismas. Así, ha enfatizado que no se pueden generar "burbujas artificiales" que fomenten la desconfianza de la ciudadanía en instituciones como el CGPJ o la Fiscalía General del Estado (FGE).

En este sentido, ha criticado el informe que realizó el CGPJ antes del nombramiento del actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, que recogía información difundida por medios y que, ha sostenido, era "inveraz" en relación a la doctrina de la FGE. También ha criticado que en el segundo nombramiento de García Ortiz se utilizaron "una serie de datos que eran inciertos". "Eso genera muchos titulares en los medios de comunicación y genera una gran inseguridad que es absolutamente una burbuja artificiosa", ha lamentado.

Por otro lado, ha abogado por formar en materia de memoria democrática a los jueces, por modificar el acceso a la carrera judicial de manera que se democratice el acceso pero sin perder las garantías de objetividad que son "determinantes", y por normalizar el acceso a la judicatura a través del cuarto turno y crear un tercer turno para acceso de profesionales del mundo de Derecho.

En el día de hoy también han comparecido ante esta comisión de nombramientos los aspirantes a vocales suplentes Antonio Dorado Picón, Marta Bueno Salinas y José Luis González Cussac.