Lambán dice que "no hay dogmas inmutables en fiscalidad" y admite "corregir algunas cuestiones"

Tilda de "insoportable" que País Vasco y Navarra gestionen el impuesto de Sociedades

ZARAGOZA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que "no hay dogmas inmutables en fiscalidad" y ha admitido la posibilidad de "corregir algunas cuestiones", salvaguardando los servicios públicos y la inversión. No obstante, ha señalado que cada territorio tiene sus circunstancias y ha puesto el ejemplo de que en la Comunidad Valenciana Ximo Puig anunció varias medidas "y parece que no tiene mayoría en el Parlamento para sacarlas adelante".

"Si es posible corregir algunas cuestiones, no me voy a aferrar a nada inmutable, lo haremos, siempre que lo que decidamos tenga la posibilidad de contraste desde el punto de vista técnico y no afecte a los servicios públicos", ha manifestado Lambán en respuesta a una pregunta de Cs, a cuyo líder, Daniel Pérez Calvo, ha indicado: "Otros estarán dispuestos a la confrontación, con ustedes no sería difícil que nos pusiéramos de acuerdo".

Lambán ha recalcado que la presión fiscal que soportan los aragoneses "es inferior a la media nacional y a la de algunas comunidades", añadiendo que el Gobierno está en "un proceso de posible revisión de la fiscalidad aragonesa", haciendo notar que "es una parte mínima de la fiscalidad que los aragoneses soportan".

Ha dejado claro que los servicios públicos deben quedar "intactos en cuanto a entidad, calidad y cantidad". Javier Lambán ha señalado que "la fiscalidad autonómica en modo alguno es determinante para las decisiones de los inversores", tras lo que ha tildado de "insoportable" que País Vasco y Navarra gestionen el impuesto de Sociedades.

En general, las políticas autonómicas de fiscalidad "dan para un roto y un descosido", ha considerado Lambán, quien ve la gestión de otros Gobiernos regionales en esta materia "con mucho respeto" porque "en cada sitio hay unas circunstancias y eso estamos haciendo nosotros".

PUIG NO TIENE MAYORÍA EN EL PARLAMENT PARA SACAR SUS MEDIDAS

Ha mencionado el caso de Extremadura, cuyo presidente, Guillermo Fernández Vara, "habla de cosas que no tienen que ver con lo que habla García-Page", mientras que en la Comunidad Valenciana Ximo Puig anunció varias medidas "y parece que no tiene mayoría en el Parlamento para sacarlas adelante".

Daniel Pérez Calvo ha preguntado a Lambán "qué medidas va a adoptar el Gobierno de Aragón para mantener la fiscalidad aragonesa por debajo de la media nacional", llamando la atención sobre el "compromiso" del Ejecutivo en el pacto del cuatripartito.

Ha dicho que en otras comunidades ya se están tomando algunas medidas, mencionando Extremadura y la Comunidad Valenciana, manifestando que "si esta desescalada fiscal se va produciendo" Aragón debe revisar sus impuestos a la baja "para poder ser competitivos".

Pérez Calvo ha aseverado que Aragón está por encima de la media en presión fiscal por Sucesiones y Patrimonio y ha recordado a Lambán que "la competencia está ahí y, al final, uno se establece donde más calidad de vida tiene y menos impuestos" tiene que pagar.