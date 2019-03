Levy critica al Gobierno por poner fecha a la exhumación de Franco: "No puede meterse en decisiones de la justicia"

Publicado 16/03/2019 22:40:29 CET

Acusa al Gobierno de no saber "dónde está la línea" que separa al Ejecutivo de las siglas del PSOE

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha criticado que el Gobierno haya puesto fecha para la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, el próximo 10 de junio, porque "no puede meterse en decisiones de la justicia".

"Un Gobierno no puede meterse en decisiones de la justicia en libertad e independiente y Calvo no estuvo acertada el otro día", ha valorado Levy en una entrevista a la Sexta donde ha asegurado que el Ejecutivo de Sánchez "no va a escuchar ni oír al Tribunal Supremo sobre esta situación".

El pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunciaba que los restos Franco serán exhumados y enterrados el próximo 10 de junio en el cementerio de Mingorrubio de El Pardo. Una decisión que para Levy, "no respeta le separación de poderes".

Por eso, ha acusado al Gobierno de Sánchez de no saber "dónde está la línea" que separa al Ejecutivo de las siglas del PSOE, al considerar que hace campaña electoral en los Consejos de Ministros.

Según ha valorado Levy, el Gobierno "no puede hacer un programa electoral mediante la utilización de los decretos en los viernes electoralistas". "Si el PSOE quería seguir gobernando, por qué no lo hizo a pesar de no tener presupuestos?", ha preguntado.