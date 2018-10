Levy pide a Sánchez que convoque elecciones porque los españoles "no pueden ser rehenes de un Gobierno incompetente"

Publicado 25/09/2018 10:11:07 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha pedido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales porque los españoles "no pueden ser rehenes de un Gobierno incompetente e incapaz".

Para la 'popular', el Gobierno socialista "no da más de sí", está "en caída libre, y no puede seguir representado a los españoles". Así lo ha manifestado Levy a su llegada al Debate del estado de la Ciudad de Madrid, donde ha criticado que Sánchez vendiera su gobierno como "ejemplar, ético, que venía con toda la decencia", y ahora se ve "todo lo contrario".

"Pedimos a Sánchez que no sea más un lastre para España y los españoles, que no se aguanta su Gobierno, que no puede haber más dimisiones, más ceses, y que ni tiene presupuestos, ni los va a aprobar, ni va a conseguir con triquiñuelas engañar a los españoles", ha expresado.

Además, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha señalado que el gobierno está "maniatado para aprobar presupuestos". Por último, ha afeado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que haya "mentido" por sus encuentros con el comisario Villarejo, de lo que "va a tener que dar muchas explicaciones".