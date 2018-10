Llamazares reclama a PSOE y PP que "resitúen" el Debate del Estado de la Nación para que no sea un "tinto de verano"

Actualizado 04/06/2007 16:28:20 CET

Critica que se quiera convertir al debate "fundamental del curso político" en una "asignatura pendiente de verano"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, expresó hoy su "rechazo solemne" a la decisión supuestamente acordada entre PSOE y PP para que el Debate sobre el Estado de la Nación se celebre en la primera semana de julio, por lo que pidió a ambas formaciones que "resituen" el debate "dentro del período de sesiones", para que no se convierta en un "tinto de verano".

En rueda de prensa, instó a PSOE y PP a que "retrocedan y reconsideren este acuerdo", para permitir así un debate "serio y no diluido". A su juicio, con esta fecha se pretende "convertir el debate fundamental del curso político en una asignatura pendiente de verano", se intenta convertir un debate "de fondo en un tinto de verano por parte del PSOE y del PP", algo que es "intolerable".

Llamazares aseguró que se ha visto "desagradablemente sorprendido" por un modelo de Debate del Estado de la Nación que intenta "diluir" al Parlamento. "La fecha elegida, en pleno mes de julio, tiene escasos precedentes, y en todos los casos este tipo de precedentes han tenido una única voluntad, la de diluir la importancia del debate, la de convertir el debate en una serpiente de verano", argumentó.

Así, se opuso a que los debates sean "sólo los que establecen el PSOE y el PP y sus dirigentes en los medios de comunicación". Insistió en que IU no está "de acuerdo en diluir el papel prioritario del Parlamento en la vida política española", así como tampoco en "derivar" este debate a un debate "únicamente veraniego, menor, cuando es el debate mayor de los debates anuales del Congreso".

"VOLUNTAD BIPARTIDISTA"

En su opinión, este acuerdo entre PSOE y PP demuestra una "voluntad bipartidista que no tiene nada que ver" con el Debate del Estado de la Nación, donde participan "todas" las fuerzas políticas, donde "aportan sus análisis y sus propuestas todas las fuerzas políticas y no solamente el PP y PSOE, que no pueden ahormar este debate por mucho que lo quieran".

A su juicio, parece que el PSOE no tiene "mucho que aportar" en ese debate cuando acepta que sea un debate "diluido, degradado, como si fuera un tinto de verano". Dijo lo mismo sobre el PP, que tampoco "tiene mucho que decir alternativo a la política del Gobierno cuando acepta o promueve que el debate sea una asignatura pendiente del verano". "Creemos que es una asignatura fundamental del curso político que hay que aprobar antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones", insistió.

Por todo ello, adelantó que IU intentará en este Debate poner en valor su "influencia de izquierdas" y exigirá al Gobierno que "relance" la agenda de izquierdas en el país, que "no dé por finalizado el período parlamentario, que no dé por finalizada la legislatura y que presente nuevas iniciativas que respondan a las esperanzas de los ciudadanos en todas las materias que aún están pendientes".

Finalmente, lamentó que "algunos se conformen" con debatir de ETA en los medios de comunicación, mientras otros, como IU, quieren "debatir de España y de los españoles en el Congreso de los Diputados, que es donde hay que hacerlo, sin convertir a este Debate en una especie de asignatura de verano, de tino de verano menor en relación a la vida política española".