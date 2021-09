Llop apela al PP para renovar el CGPJ y advierte de que "es la única opción" y la constitucional

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha apelado directamente este jueves al Partido Popular (PP) para que deje de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le ha advertido de que el sistema actual "es la única opción" y la constitucional. "Apelo al PP para que levante el bloqueo en el que se ha instalado, que proceda a negociar la renovación, que actúe con sentido de estado", ha indicado.

Así lo ha dicho en el marco de su comparecencia en la Comisión de Justicia de este jueves en el Congreso de los Diputados, donde ha intervenido a petición propia y por primera vez desde que asumiera el cargo el pasado mes de julio.

Llop ha resaltado casi al final de su intervención que no podía acabar sin referirse a su preocupación por la no renovación en órganos e instituciones como el CGPJ, el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. "Debemos cuidar el sistema democrático, no podemos permitir el deterioro institucional que generan las conductas partidistas", ha apuntado.

Por eso, la ministra ha insistido en que es necesario que se proceda a la renovación de las mismas y "superar el bloqueo" que lo impide. Al hilo, ha apostillado que no contempla otro escenario que no sea esa renovación y ha recordado que se debe hacer en cumplimiento al mandato constitucional.

"Me apena ver como 1.010 días después el CGPJ continua en funciones por este bloqueo incomprensible e injusto para la ciudadanía", ha dicho, para luego añadir que esa renovación debe abordarse desde "la sede de los ciudadanos", es decir, el Congreso y el Senado.

En este sentido, ha ahondado en que el sistema actual para cambiar al órgano de gobierno de los jueces es "válido y constitucional", y ha recordado que el PP ha respetado el mismo con anterioridad. "Es la única opción, es cumplir con la Constitución, no hay otra opción", ha advertido.

Además, ha recordado las palabras del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, resaltando que el pasado lunes en la apertura del año judicial explicó que el plazo de cinco años para renovar el órgano no es orientativo sino que debe cumplirse. "Este consejo lleva ocho años de mandato y no responde a la pluralidad del Parlamento", ha añadido.

