Llop dice que la enmienda para hacer a Delgado fiscal del Supremo da "garantías" a algo que ya se hacía en la práctica

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que la enmienda que elevaría a la fiscal general del Estado a la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez sea cesada del cargo da "garantías" a "una situación que ya se estaba haciendo en la práctica".

Así se ha pronunciado en el Pleno del Senado en respuesta al senador de Ciudadanos Miguel Sánchez López, quien le ha preguntado si le parece "adecuado" plantear una reforma 'ad hoc' para "colocar" a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal de Sala del Supremo.

La pregunta tiene lugar una semana después de que se diera a conocer que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso incluyó esta medida entre sus enmiendas a la ley concursal; en concreto, en la 603, que en su apartado cuarto modifica el artículo 31 de la ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Llop ha defendido la iniciativa y ha subrayado que "esto ya se ha hecho con anterioridad con otros fiscales", en referencia a Juan Ortiz Úrculo y a María José Segarra. "De lo que se trata es de elevar a categoría legal, de dar seguridad jurídica, de dar garantías a una situación que ya se estaba haciendo en la práctica", ha señalado la titular de Justicia.

INSISTE EN LAS RECOMENDACIONES DEL GRECO

La ministra ha insistido en que la medida responde a las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y ha asegurado que España está siendo "constantemente monitorizada". "Dicho Grupo pide a nuestro país que perseveremos en la independencia de la Fiscalía respecto del Poder Ejecutivo", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que la enmienda a la ley concursal también propone que las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía sean por escrito; que no sea únicamente el Gobierno el que tenga iniciativa de pedir informe a la fiscal general, sino que también la pueda tener la Fiscalía General; que no pueda hacerse sobre cualquier tipo de asuntos sino sobre aquellos de especial relevancia; y que el gobierno ya no pueda citar al fiscal general para comparecer ante el Consejo de Ministro.

El senador de Ciudadanos le ha pedido a Llop que hiciera alusión al "cuento" del GRECO y ha recordado que de las 19 recomendaciones que hizo el órgano España no ha cumplido con ninguna en su totalidad.

CS PREGUNTA POR LOS MÉRITOS DE DELGADO

En su turno de palabra, Sánchez López ha acusado al Gobierno de "retorcer" y "tergiversar" una frase para "colocar" en el Supremo a Dolores Delgado, quien ya "pasó del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado en una de las puertas giratorias más bochornosas que se recuerdan".

El dirigente 'naranja' ha pedido a la ministra que indique cuáles son los méritos de Delgado para que "la enchufen y la asciendan de esta manera por la puerta de atrás". "¿Sus contactos con Villarejo, los posibles y presuntos delitos cometidos en el 'caso Stampa' o que esta misma mañana el Supremo le acabe de tumbar el nombramiento a dedo de un miembro de su antigua asociación?", ha preguntado. La titular de Justicia no ha respondido este extremo.

"Ustedes no quieren jueces ni fiscales libres. Quieren políticos disfrazados de juristas, como la señora Delgado", ha dicho el senador.