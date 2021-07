Llop reitera que "no es el momento" de revisar la ley del aborto ante los movimientos en el TC para resolver el recurso

Dice que el Gobierno espera a recibir los informes preceptivos para "analizar" un indulto a Juana Rivas

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha reiterado este miércoles que "no es el momento oportuno" para revisar la ley del aborto, argumentando que "no hay un clamor popular" al respecto, respondiendo así a las supuestas maniobras del Tribunal Constitucional (TC) para resolver ahora el recurso presentado hace once años contra dicha norma.

"Es evidente que ahora, once años después, no hay un clamor popular, no hay un clamor social que pida que esto se renueve, es que no es una cuestión que esté ahora en la agenda de la política criminal ni lo ha estado durante estos once años de ningún gobierno", ha dicho durante los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en El Escorial, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Llop ha reaccionado de esta forma al ser preguntada sobre lo manifestado poco antes por su compañera de Igualdad, Irene Montero, sobre este mismo tema, la cual ha señalado a los movimientos en el TC como una "amenaza gravísima de retroceso en un derecho básico como es la interrupción del embarazo".

En la misma línea, la ministra de Justicia ha afirmado que "todo lo que sea retroceder en derechos humanos de las mujeres, en su libertad para decidir sobre su maternidad, en algo que afecta a una cuestión tan personalísima como es tocar en la dignidad directa de las mujeres", "no es el momento oportuno".

Y "menos cuando la ley de plazos nos colocó a nivel de otros países de Europa, a nivel de progreso, a nivel de una democracia muy consolidada, como es la nuestra", ha remachado Llop.

EL CASO JUANA RIVAS

También se ha interrogado a la nueva ministra sobre el caso de Juana Rivas. En concreto, sobre el hecho de que Montero haya calificado de "escándalo" que deba volver al Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada, así como sobre la posibilidad de indultarla.

Llop se ha limitado a recordar que "se han pedido los informes" preceptivos y el Gobierno está esperando a que se los remitan "para analizar el indulto". "Una vez que los recibamos, lógicamente, se tomará una decisión por este Gobierno", ha concluido.

Rivas, condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores, tendrá que regresar al CIS después de que el juzgado estimara parcialmente el recurso de la Fiscalía contra la concesión del tercer grado que desde el pasado 15 de junio le ha permitido cumplir condena en su domicilio con control telemático.