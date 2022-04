Llop responde a Belarra que España es una monarquía parlamentaria y dice que "no hay debate" sobre el modelo de gobierno

Destaca los "esfuerzos" de Felipe VI en materia de transparencia y asegura que fortalece las instituciones

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha recordado que España es una monarquía parlamentaria, tal y como recoge la Constitución, y ha asegurado que por ende "no hay debate" sobre la forma política del Estado. Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa al ser preguntada por las reacciones de Unidas Podemos, en concreto las de la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra, que calificó de "maquillaje" la decisión del Jefe de Estado de hacer público su patrimonio.

"Es importante dejar constancia de que el artículo primero de nuestra Constitución dice que la forma de gobierno del Estado español es la monarquía parlamentaria. Por tanto no hay en cuestión otra forma política de nuestro Estado. No hay debate sobre eso", ha dicho.

Al hilo, ha destacado los "esfuerzos" del rey Felipe VI en materia de transparencia y ha asegurado que todas las acciones que se hagan en este sentido redundan en el "fortalecimiento" de las instituciones.

Estas declaraciones tienen lugar un día después de que la Casa Real diera a conocer el patrimonio del Jefe de Estado, que alcanza los 2,5 millones de euros, de los cuales 2,2 millones corresponden a depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad y 305.450 euros son objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal.

Llop ha resaltado "todos los esfuerzos que el rey Felipe VI ha venido haciendo a lo largo de estos años de su reinado en materia de transparencia". Y ha aprovechado para insistir en que "todas las acciones" que se hagan en esta línea "lo que redundan es en el fortalecimiento de todas nuestras instituciones".

PLAN PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA GUERRA

En el marco de sus declaraciones, la ministra también ha sido preguntada por la posibilidad de que el denominado 'plan de choque' del Ejecutivo para paliar los efectos de la guerra que tiene lugar en Ucrania no salga adelante.

Llop ha señalado que de no ser aprobado, sería "algo muy grave para las familias, para los autónomos, para las empresas, para los ganaderos, agricultores, también para los pescadores". "No contemplo que no se pueda centrar la política en los problemas de la gente", ha indicado.

Así las cosas, ha insistido en que es el momento de "arrimar el hombro" y que no baraja que el plan del Gobierno no se pueda aprobar.