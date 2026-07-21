López defiende el "comportamiento intachable" de Zapatero y emplaza a conocer su versión en el 'caso Plus Ultra'

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido el "comportamiento intachable" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras las revelaciones del empresario Julio Martínez que le implican en el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

"Ahora hay un proceso judicial, hemos conocido una versión de una parte, tenemos que conocer toda la versión de Zapatero. Y yo, desde luego, personalmente además, no tengo nada para dudar de él, y tendrán que ser quienes le acusan de algo quienes demuestren eso", ha declarado López en una entrevista en 'Malas Lenguas' de TVE, recogida por Europa Press.

El ministro ha reiterado que ha colaborado con el expresidente "durante muchos años" y que siempre ha visto "un comportamiento intachable". "Yo desde luego no tengo ningún elemento para desconfiar de él", ha zanjado.

López también ha recordado que la ministra portavoz, Elma Saiz, ha dado este martes "explicaciones de los múltiples controles, los múltiples informes y las múltiples auditorías" que tuvo la operación de rescate de la aerolínea. "Quien conozca un poco la administración pública sabe que tiene que contar con todos esos vistos buenos y que es absolutamente correcta", ha agregado.