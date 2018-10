López-Istúriz admite que le preocupa el avance de la ultraderecha y que Vox pueda aliarse "con Le Pen y Salvini"

Actualizado 29/10/2018 12:57:56 CET

Dice que Puigdemont está "aislado" en Bruselas y avisa a Sánchez de que la UE no permitirá "aventuras presupuestarias"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRES) -

El secretario general del Partido Popular Europeo (PPE), Antonio López-Istúriz, ha admitido este lunes que le "preocupa" el avance de la ultraderecha en Europa ante las próximas elecciones que se celebrarán en mayo de 2019 y la posibilidad de que partidos como Vox, si logran representación en el Parlamento Europeo, puedan aliarse con partidos como el de la francesa Marine Le Pen y el del italino Matteo Salvini.

"A mí lo que me puede preocupar y Santiago (Abascal) tendrá que verlo muy bien es si, a raíz de las elecciones europeas, él adopta y se va al grupo de Marine Le Pen, Salvini y compañía. Quedará definido", ha declarado López-Istúriz, que se ha preguntado si "el votante de Vox sabrá" ahora a dónde puede ir a parar su apoyo si opta por ese partido en los comicios de mayo.

Así se ha pronunciado durante una conferencia-coloquio organizada por Nueva Economía Fórum que ha presentado el líder del PP, Pablo Casado. A este acto han acudido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, el jefe de la delegación española en Bruselas, Esteban González Pons, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, y el presidente del Comité de Derechos y Garantías, Antonio Hernando, entre otros.

López-Istúriz ha admitido que le "preocupa" y le da "miedo" la ultraderecha. "Estoy muy preocupado con esta ultraderecha europea que desgraciadamente recuerda en muchas cuestiones al pasado que no queremos ni podemos repetir. Para eso nació precisamente esta Unión Europea", ha afirmado, para confiar en que "no sea ése el paso" que sigan Vox "si es que saca un eurodiputado" en los comicios.

"MUCHO POPULISMO SUELTO"

El eurodiputado español ha reconocido que hay "mucho populismo suelto" en Europa y que los próximos comicios europeos serán "sin duda" un momento "complicado", pero ha reiterado que el PPE será "mayoritario". En su opinión, lo "importante" en campaña es "convencer" a los que les votaron en el pasado que les vuelvan a apoyar y "alejarlos de la tentación de buscar la seguridad" en esas fuerzas.

Sobre el cabeza de lista del PP a esas elecciones al Parlamento Europeo, ha señalado que cuentan con gente "muy preparada y muy buena" para poder ser número uno. "Lo que no me cabe duda es que seguro que tenemos un buen cabeza de lista. Quien sea, vamos a trabajar todos juntos", ha dicho, sin querer pronunciarse --a preguntas de los periodistas-- por la posibilidad de que sea la exministra María Dolores de Cospedal la que encabece la candidatura 'popular'.

López-Istúriz ha recordado que el Congreso que el PPE celebrará en Helsinki (PPE) los días 7 y 8 de noviembre elegirá al candidato de la formación a presidir la Comisión Europea, en sustitución del candidato Jean-Claude Juncker. Ha recordado que compiten dos candidatos, el alemán Manfred Weber y el finlandés Alexander Stubb y ha añadido que Casado ha anunciado públicamente que el PP español apoyará al político bábaro.

Tras asegurar que Helsinki será el inicio de la precampaña electoral, ha afirmado que el PPE está "preparado para esa dura pelea" en la que habrá que lidiar con el "populismo mentiroso" y con la extrema-derecha y la extrema-izquierda. En este punto, se ha mostrado convencido de que el PPE "se mantendrá como primera fuerza política" en la Eurocámara y con "el mayor número de escaños" y ha pronosticado que los "mayores perdedores" van a ser los socialistas. "La socialdemocracia europea va a cosechar lo que ha sembrado. Está desapareciendo en Europa y no tiene credibilidad", ha proclamado.

"NECESITAMOS HOMBRES DE ESTADO"

Asimismo, López-Istúriz ha cargado contra el plan presupuestario que el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas y ha señalado que aún "está a tiempo de presentar unas cuentas públicas aceptables". En su opinión, hoy un "piloto en pruebas" está a los "mandos del país" y está poniendo en riesgo la estabilidad económica "perjudicando la imagen de credibilidad de España".

Por eso, ha expresado su temor a que la historia "se repita por tercera vez", como cuando José María Aznar y Mariano Rajoy llegaron a Moncloa con la economía "destrozada" tras mandatos socialistas. "Necesitamos hombres de Estado. En Europa nos están observando y no van a permitir aventuras presupuestarias. Y si no me creen, que se lo pregunten al señor Salvini en Italia", ha advertido.

APOYO A LA "INTEGRIDAD TERRITORIAL" DE ESPAÑA

Ante el desafío independentista catalán, ha destacado el apoyo "incondicional" de Europa a la "integridad territorial" de España, ya que el expresidente catalán Carles Puigdemont ha sido "ignorado" en sus intentos por hacer llegar a los mandatarios europeos su "causa ilegal". A su entender, esa labor es "mérito" de Mariano Rajoy.

En este sentido, ha indicado que solo dirigentes de la ultraderecha, "y no todos", apoyan el independentismo catalán en Europa y ha añadido que en el Parlamento europeo han logrado "parar todos los debates extravagantes". "Puigdemont está completamente aislado y empieza a estar nervioso. Un año en Bélgica sin poder venir a España entiendo que es duro", ha resaltado.

UN SEGUNDO REFERÉNDUM EN REINO UNIDO

Ante la próxima salida de Reino Unido de la UE por el Brexit, ha avisado de que "fuera de la UE hace frío" porque fuera hay "hambre" y "guerras". "Estamos en una burbuja de libertad, seguridad y prosperidad", ha dicho, para lamentar que muchos que no vean los "privilegios" que hay dentro de la Unión. Eso sí, ha confesado que tanto González Pons como él son partidarios de un "segundo referéndum".

Sobre las negociaciones de España y Reino Unido sobre Gibraltar en el marco del Brexit, ha señalado que le da "mala espina no saber nada" y que no haya información al respecto. "Si fuera una negociación increíble para los intereses de España tendríamos ya desayuno, comida y cena. Por eso me pongo tenso al ver qué está ocurriendo", ha manifestado.

López-Istúriz ha criticado la labor que está realizando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela y que atienda sus pasos el Ejecutivo socialista de Sánchez cuando Nicolás Maduro es un "aprendiz de dictador ejerciente que tiene las sanciones que se merece por parte de todos los gobiernos de la UE". También ha afeado al PSOE que haya "cambiado" su posición con Cuba.

VOLVER A LA LEY DEL ABORTO DE 1985

Al ser preguntado si es partidario de volver a la Ley del Aborto de 1985 como defendió anoche Pablo Casado y cómo valora esa posibilidad el PPE, el eurodiputado español ha indicado que sobre esa cuestión hay "muchas aproximaciones" dentro del partido porque "no es lo mismo la opinión en Malta que en Finlandia". "En el caso de España, Casado hace muy bien en mencionar esa vuelta al consenso que había en 1985", ha apuntado.

Finalmente, el eurodiputado del PP ha elogiado a Casado y ha desvelado que la propia canciller alemana, Angela Merkel, quien quedó "gratamente sorprendida" cuando ambos mantuvieron un encuentro la pasada semana en n Bruselas, sobre todo por su "amplio conocimiento" de las políticas europeas.