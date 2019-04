López llama a votar para que no pase como en Andalucía, que gane el PSOE pero "gobiernen derecha y extrema derecha"

Publicado 26/04/2019 13:21:57 CET

El candidato socialista dice que está en juego "nuestro modelo de bienestar, el modelo de convivencia, de país y de sociedad"

BILBAO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSE-EE por Vizcaya al Congreso y exlehendakari, Patxi López, ha realizado un llamamiento al voto para que no pase como en Andalucía de tal forma que "el domingo gane el PSOE pero el lunes gobierne la derecha y la extrema derecha".

En un acto político en Ermua, donde también han intervenido la candidata a diputada general de Vizcaya, Teresa Laespada, y el alcalde del municipio, Juan Carlos Abascal, López ha advertido de que el "último mensaje y esfuerzo" debe ser para promover la movilización y que "nadie se quede en casa y lo acabe lamentando".

"Para que no pase como en Andalucía de tal forma que el domingo gane el PSOE pero el lunes gobierne la derecha y la extrema derecha... lo que sirve es no quedarse el domingo en casa. No se puede perder ni dispersar un solo voto", ha advertido.

Tras lamentar que en la presente campaña electoral algunos han perdido "demasiado tiempo en las ocurrencias, los insultos y los fichajes de última hora", lo que demuestra "su catadura moral", López ha subrayado que lo que está en juego este domingo es "nuestro modelo de bienestar, el modelo de convivencia, de país y de sociedad".

"Enfrente tenemos a una extrema derecha que, con la ayuda de una derecha absolutamente irresponsable, viene dispuesta a arrasar con todo. Para ellos los 40 años de democracia no han sido más que un paréntesis con el que quieren terminar", ha alertado.

En su intervención, López ha lamentado que se hable de la "reconquista espiritual de occidente, la expulsión del infiel, la exaltación de la dictadura o de dar armas a la población, cargarse las autonomías o la igualdad". "Con esta gente de Vox quiere hacer gobierno PP y Cs para escándalo de sus socios europeos", ha añadido.

A su juicio, materializar esta posibilidad "nos devuelve a las catacumbas" pese a que para Pablo Casado y Albert Rivera "los enemigos de España somos los socialistas".

"La emergencia nacional es echarnos del gobierno. Quieren echar a los que hicimos la Constitución y pusimos en pie el estado de bienestar, a quienes combatimos el terrorismo de ETA y demostramos sentido de estado mientras a Vox le ponen la alfombra roja", ha añadido.

Por todo ello, ha advertido de que el voto del domingo tiene "un valor como hace tiempo no tenía", de tal forma que "no es momento de tacticismos políticos ni regates cortos".

"Esto va de una emergencia, de un compromiso con tu tiempo y país que interpela a todos. Hay que parar a la extrema derecha. No caben remilgos ni intermediarios. Si se quiere que gobierne la extrema derecha se puede escoger entre muchas papeletas o quedarte en casa o dividir el voto de la izquierda... Pero si quieres parar a la derecha y que haya un gobierno socialista solo hay una papeleta, la del PSOE", ha finalizado.

LAESPADA

Por su parte, la candidata a diputada general, Teresa Laespada, ha apostado por una España "con todos los colores, no el blanco y negro del trío de Colón". "El Partido Socialista es el único que puede pararles", ha añadido.

"El 28 de abril tiene que haber un terremoto socialista en toda España para mantener a Pedro Sánchez en Moncloa y los viernes sociales sigan siendo todos los viernes del año", ha expresado, para añadir que si el 26 de mayo se convierte en diputada general de Bizkaia "instituirá los martes sociales".