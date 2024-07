López Miras niega que Feijóo vinculase inmigración ilegal con la delincuencia y considera que "no es justo" relacionarlo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha negado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vinculase la inmigración ilegal con la delincuencia este lunes al decir "solidaridad sí, pero seguridad también" y recordar que "los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle". Asimismo, ha opinado que "no es justo" relacionar ambos factores.

"Nunca le he escuchado (a Feijóo) vincularlo, él es muy consciente del drama humanitario que sucede", ha expresado el presidente murciano en una entrevista a Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha destacado que vincular inmigración irregular con seguridad, "no es justo" ya que son personas que "huyen de un drama humanitario" y "buscan una oportunidad para una vida mejor" en España.

Preguntado acerca de que algunos periódicos hayan titulado que Feijóo "abrazaba el tono de Vox" con sus declaraciones en la Junta Directa Nacional que el PP celebró el lunes en Madrid, López Miras ha opinado que él "no lo ve tan así", y ha asegurado que el dirigente de 'los populares' "siempre ha mostrado humanidad ante esta situación" durante las reuniones internas de partido y que buscaba cómo resolver la crisis migratoria que vive España.

Así pues, el presidente de la Región de Murcia ha interpretado las palabras de Feijóo diciendo: "Si el sistema de acogida de menores no se hace procurando los servicios que necesitan, no vamos a poderles dar la oportunidad que necesitan y entonces quizás (los inmigrantes) no sean, desde luego, lo útiles que ellos quieran ser para la sociedad". En este sentido, ha añadido que la seguridad "puede estar de alguna manera interrelacionada" con ello.

En consecuencia, López Miras ha demandado al Gobierno que dote a las comunidades autónomas de la financiación suficiente para atender a los menores migrantes "en condiciones de dignidad" y "no tenerlos hacinados sin el cuidado que necesitan". Ha destacado así que se debe "primar la humanidad y solidaridad" y que para ello hay que "sentarse a hablar del presupuesto" y establecer una situación de emergencia migratoria "para todo el país".