López (PP) dice que Podemos es el obstáculo para el acuerdo del CGPJ porque es una amenaza para la Constitución

Cuestiona que Sánchez comparta una visión independiente de ese órgano como la que tiene el PP y el propio ministro Campo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Justicia y Administraciones Públicas del Partido Popular, Enrique López, ha insistido este martes que Unidas Podemos es el principal obstáculo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque es una amenaza para la Constitución.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, López ha dejado claro la ausencia de los de Pablo Iglesias es "necesaria para salvaguardar la salud de las instituciones". "Hay una parte del Gobierno amenazando la Constitución", ha añadido.

En esta línea, Lopez ha asegurado que comparte "una visión" con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de lo que debe ser la independencia del órgano, aunque ha puesto en duda que esto sea compartido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, López ha insistido en que ni siquiera el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero puso "en tanto riesgo en siete años" a las instituciones como Sánchez "en un año". "Solo falta que Otegi reforme el Código Penal. No podemos jugar con las cosas de comer", ha criticado.

Además, el dirigente 'popular' ha dejado claro que el acuerdo para la renovación del CGPJ anunciado por Campo en una desayuno informativo de Europa Press "no existe". "Lo que existe es una voluntad de alcanzarlo, pero no hay un acuerdo ni existió al 90% como dijo Sánchez en julio", ha explicado.

Por ahora, el PP continúa a la espera de que Sánchez decida si quiere "ir de la mano del PP en defensa de las instituciones democráticas o de la mano de Iglesias, Rufián y Otegi". "En este segundo camino", le ha advertido López, "no podrá contar con el PP", que tiene "muy claras las condiciones" para avenirse al acuerdo.

En este contexto, López ha dicho que presume la "buena voluntad" del ministro de Justicia, pero que no es necesaria dada su presencia en un Ejecutivo que el PP no puede "evitar". "Las cautelas han de ser extremadas. Aquí no se trata de ganar una negociación, sino que tenga como resultado una buena decisión y no en asaltar el poder", ha sostenido.

Por último, el también consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid ha negado haber hablado con Campo de los nombres de los vocales. "Si de lo que estamos hablando son de las grandes líneas y de que UP no esté, mal podemos hablar de nombres", ha zanjado.