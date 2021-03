López (PP de Madrid), sobre la candidatura de Iglesias: "Viene a salvar su carrera política y a radicalizar la campaña"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha valorado este martes la candidatura del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, para las elecciones del 4 de mayo en la región y ha asegurado que viene a "salvar su carrera política y a radicalizar la campaña".

"Lo que sabemos es lo que viene a hacer, a salvar su carrera política, a su formación, a radicalizar la campaña, a intentar unir a la extrema izquierda y a crear complicaciones al Gobierno de la nación", ha afirmado el consejero tras asistir a un acto en Coslada.

Asimismo, ha defendido que Iglesias "no viene a preocuparse por las necesidades de los madrileños" ni a buscar soluciones porque "no lo ha hecho nunca". "Su agenda social está bien definida en 2030, es cuando tenía pensado empezar a trabajar, porque no ha hecho absolutamente nada hasta este momento", ha criticado.

López también ha ironizado al asegurar que la única residencia que conoce es "su residencia de Galapagar" y le ha deseado mucha suerte "cuando sea candidato a la Alcaldía de Galapagar en 2023".

Por su parte, ha señalado también que ni a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ni al PP les "ocupa ni preocupa" lo que ocurra en otros partidos.

"Nosotros vamos a proponerle un contrato de adhesión a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Madrid para que con su voto se adhieran a ese contrato y sigamos trabajando por su prosperidad y libertad y por el desarrollo de esta comunidad", ha apostillado.