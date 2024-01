López (PSOE) afirma no sentirse cómodo con lo que opinan algunos dirigentes de Junts sobre inmigración

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado este martes que no se siente cómodo con las declaraciones de algunos dirigentes de Junts sobre inmigración, tras el pacto de los socialistas con el partido independentista catalán para ceder a Cataluña competencias en política migratoria.

"Me siento cómodo con que las comunidades autónomas hagan frente, desde sus competencias, a las políticas que tienen que ver con la ordenación e integración de la inmigración, pero con algunas de las declaraciones de algunos dirigentes de Junts no me siento cómodo", ha precisado en una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press.

Preguntado si el pacto del PSOE con Junts supone una cesión total o parcial de las competencias, López se ha remitido a lo dicho por el presidente Pedro Sánchez, que señaló que hay ámbitos de la política migratoria que van a seguir en manos del Gobierno. Porque son "exclusivas", como la expulsión de migrantes, el tráfico de fronteras o el control de la inmigración irregular, ha enumerado.

"Todo eso corresponde al Estado y seguirá en manos del Estado, pero todo lo que tiene que ver con la ordenación de la migración, todo lo que tiene que ver con la integración social, que son políticas transversales que abarcan desde educación, vivienda o servicios sociales, eso, que está residenciado ya de por sí en las comunidades autónomas, será el objeto de esa transferencia", ha explicado.

El portavoz socialista ha indicado que será con la ley orgánica que se tramite donde se aclararán qué competencias asumen las comunidades autónomas y cuáles permanecen en manos del Gobierno porque no se pueden transferir, al fijar la Constitución que son exclusivas del Estado.

Sobre la falta de detalles tras darse a conocer el acuerdo, López ha alegado que lo que se conoce es todo "lo que hay" y "no hay más", ya que la negociación fue "de urgencia" la semana pasada en el Senado para conseguir que Junts, con su abstención, permitiera la convalidación de varios decretos del Ejecutivo de Sánchez.

"El papel estaba redactado de aquella manera y por eso existen estas interpretaciones que tenemos unos y otros, pero las interpretaciones nunca se pueden salir ni de lo que marca la Constitución como competencias exclusivas ni de lo que marca el propio Estatut de Cataluña que son competencias transferibles a la Generalitat. Y en esos dos parámetros nos movemos los socialistas cada vez que negociamos todo", ha asegurado.