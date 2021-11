López de Uralde (UP) reconoce "discrepancias" entre PSOE y Unidas Podemos, pero cree que la coalición" no peligra"

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde ha reconocido que se dan "discrepancias" entre PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno del Estado, pero ha subrayado que la coalición "no peligra". "No se rompe ni tiene visos de romperse", ha añadido.

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, López de Uralde se ha referido también al anuncio del Ministerio de Transportes de construir un apeadero temporal en Basauri como "solución provisional" para la llegada del Tren de Alta Velocidad a Vizcaya la capital vizcaína.

En este sentido, López de Uralde ha indicado que no es partidario del TAV al haber "muchos informes" que indican que es una "inversión excesiva". "A mí no me gusta; me parece que es una infraestructura equivocada y creo que hubiera sido mejor hacerlo de otra manera. Creo que es un equivocación", ha lamentado.

Por otro lado, ha reconocido que se dan "discrepancias" entre PSOE y Unidas Podemos, pero ha valorado que el pacto de gobierno "goza de buena salud", de tal forma que "no peligra en absoluto". "No se rompe ni tiene visos de romperse", ha añadido.

Respecto a la negociación presupuestaria en el Estado, ha recordado que en 2019 ERC no dio su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y se tuvo que ir a elecciones, por lo que ha considerado que "hay que tomarse en serio las propuestas de los socios del Gobierno", al haber una aritmética parlamentaria que "obliga a negociar".

Asimismo, y en referencia a la reforma laboral, el diputado de Unidas Podemos ha afirmado que la "temporalidad y la precariedad" son los "dos problemas graves del mercado laboral" y, por ello, la reforma en la que trabaja la ministra Yolanda Díaz está tratando de abordarlos.

"Sea derogar o no derogar hay que modificar algunas cuestiones de la reforma laboral que hizo el PP. Se dan pasos en el cumplimiento del acuerdo de gobierno y eso es lo importante, más allá del ruido y los eufemismos y de cómo se llamen las cosas", ha incidido.