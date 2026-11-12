Machado agradece a Abascal en una videollamada su apoyo "en las horas más oscuras": "Venezuela se levantó con ustedes"

La líder opositora venezolana María Corina Machado junto a los eurodiputados de Vox Jorge Martín Frías y Hermann Terstch, en la sede de Vente Venezuela, a 12 de noviembre de 2026, en Venezuela.- VENTE VENEZUELA

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mantenido este jueves una videollamada con la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien le ha agradecido su apoyo "en las horas más oscuras". "Venezuela se levantó con ustedes", ha declarado Machado.

"Queremos agradecerles a nuestros amigos que confiaron en Venezuela y que nos acompañaron en las horas más oscuras cuando muchos pensaban que era imposible derrotar una tiranía con toda la plata del mundo y con todos los vínculos criminales en el planeta", ha señalado la líder opositora venezolana en un vídeo difundido por su formación Vente Venezuela a través de la red social 'X'.

El vídeo muestra a Machado en la sede de Vente Venezuela hablando mediante videollamada con Abascal, acompañada por los eurodiputados de Vox Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch. Una llamada donde la líder opositora venezolana ha trasladado su emoción por ya estar "atravesando y sintiendo los aires de libertad".

Así, ha celebrado que "el pueblo de Venezuela se haya levantado pero "no sólo" sino con "sus amigos de siempre", en alusión a Vox; y ha aseverado que se trata de un momento que tendrá "un impacto inmenso más allá de Iberoamérica".

Por su parte, Abascal ha expresado que "es un honor" que Martín Frías y Tertsch estén acompañando a Machado en su país. "Muy alegre de poder verte en Venezuela, de verdad, espero que muy pronto todo sea mucho más normal", ha indicado el presidente de Vox.

Machado regresó a territorio venezolano el pasado 26 de octubre después de salir del país en diciembre de 2025, después de diez meses fuera del país. Asimismo, el que fuera candidato presidencial de la oposición en las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 28 de julio de 2024, Edmundo González, adelantó que también regresará "pronto".