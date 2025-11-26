Maíllo (IU) apuesta por celebrar primarias en Sumar si no logran un candidato de consenso para las generales

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado que la coalición de izquierdas Sumar tendrá que celebrar primarias para elegir el candidato a las elecciones generales si no logran encontrar a la persona adecuada mediante un debate democrático.

Así lo ha afirmado, durante una entrevista en 'Despierta Andalucía' de Canal Sur, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado si cree que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz debe dar un paso a un lado como candidata de Sumar. En su opinión, esta decisión la debe adoptar ella.

El también candidato a presidir la Junta de Andalucía tras el acuerdo de IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, se ha mostrado convencido de que el proceso del "ciclo nuevo se va a acelerar a partir de enero en el espacio político" que ellos tienen.

Por ello, considera que en España tienen que "buscar a la persona que mejor" referencia a este espacio político y eso, ha señalado, "será producto de un debate democrático". Pero ha precisado que si no hay consenso tiene que haber primarias.

De momento, ha explicado que están "satisfechos" de cómo va avanzando la negociación entre los partidos políticos que están negocian y "cada cosa tiene su ritmo". A este respecto ha señalado que han "resuelto muy bien" en Extremadura con la propuesta política que va a salir de Unidos por Extremadura.

Y considera que también lo han resuelto "muy bien" en Andalucía con "esta sorpresa" del acuerdo entre Izquierda Unida, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, de la que se siente "muy satisfecho". Ha dicho tener "un sentimiento" de que este es su papel por que le apasiona.