Maíllo (IU) asegura que el papel de Díaz como referente no está en cuestión aunque "necesita mejorar" en otras facetas

Reconoce que la izquierda alternativa ha sido golpeada por el caso Errejón y defiende la unidad electoral sin vetos y con primarias

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado este lunes que el papel de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como principal referente en el Gobierno, dado que es la mejor ministra de Trabajo, aunque expone que en otras dimensiones políticas "necesita mejorar".

También ha demandado una rearme de la izquierda alternativa a la "altura" de la "enorme sacudida" en el espacio del 'caso Errejón' y ha abogado de nuevo por recomponer la unidad, ahora fragmentada entre la coalición Sumar y Podemos, desde una convicción clara: sin "vetos cruzados" y en base a primarias para definir listas electorales.

Así lo ha manifestado durante su intervención en un desayuno informativo organizado por 'Nueva Economía Forum', con presencia de diversos cargos de la formación y personalidades como el delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi.

Cuestionado sobre si Díaz tendría que apartarse, el líder de IU ha respondido que "para nada" la respuesta es que se haga a un lado, dado que ha demostrado sobradamente que es una "magnífica ministra", como en el caso de la DANA con los "suficientes reflejos" para proteger a los trabajadores. En consecuencia, ha subrayado que nadie cuestiona su gestión ni la del resto de integrantes de Sumar en el Congreso. "En otras dimensiones, a lo mejor podemos decir que necesita mejorar", ha desgranado.

HAY QUE RECONECTAR CON LAS BASES NAUFRAGAS DE LA IZQUIERDA

Maíllo sí ha recalcado que la izquierda ahora tiene que recuperar un "espacio" que está en shock, tras las denuncias por presunto acoso sexual contra el exportavoz parlamentario Íñigo Errejón, y darle los mejores instrumentos en términos políticos y electorales a unas bases que, en las mejores condiciones, puede rondar el 20%.

Así, ha advertido que sin ello vendrá la amenaza "parda" de un Gobierno entre PP y Vox, para añadir que hay que reconectar con la gente que se ha desconectado de la izquierda.

Preguntado sobre si IU está mostrando fuerza como organización ante Sumar, Maíllo ha zanjado que ahora "no está nadie para sacar músculo" y que su pretensión, de cara a una reformulación de la izquierda, no pasa ni es su pretensión hablar de ganar peso interno.

"El asunto Errejón nos ha sacudido a todos. Esto no tiene nada que ver con la pertenencia o no a una organización u otra, porque interpela incluso a la necesidad de que en feminismo todo está por hacer y no afecta solo a nuestro espacio (...) afecta a la sociedad y afecta a una debilidad al bloque democrático, porque el problema de este hecho es que aparte del doble discurso, que eso debilita en política siempre, fortalece a quienes están en la actitud de lucha contra el feminismo", ha ahondado.

HACE FALTA UNA PROFUNDA REESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO EN EL CONGRESO

Al hilo, ha insistido en que hace falta una "profunda reestructuración" del grupo parlamentario en el Congreso y que el primer paso se ha dado "muy bien", con la elección como nueva portavoz de Verónica Martínez Barbero.

Pero acto seguido, ha desgranado que hace falta más pasos dado que la verdad, "sin paños calientes", es que la izquierda alternativa debe construirse desde un proyecto de país y unirse, dado que sin ello España se puede incorporar al "club" de países gobernados por la extrema derecha.

También ha reivindicado que IU desplegará el proceso 'Convocatoria por la democracia', junto a entidades de la sociedad civil, para volver a atraer a "náufragos militantes" de la izquierda, que no pertenecen a organizaciones políticas pero que están inquietos con la deriva reacciona.

En este sentido, ha apelado también que el mundo empresarial también participe, dado que también está interpelado a esa defensa de la democracia y que no se puede ser "falsamente neutral" en ese debate político.