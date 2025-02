Maíllo (IU) reconoce preocupación por el estancamiento electoral de la izquierda y avisa: No vale la "unidad vacua"

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reconocido este viernes su preocupación por la falta de crecimiento "de la perspectiva electoral" de la izquierda alternativa y ha avisado que una "unidad vacua" no genera apoyo por sí misma y debe acompañarse de una batería de medidas ambiciosas, que doten de ilusión a las bases progresistas.

Tras acudir a un acto sobre vivienda organizado por su formación y cuestionado por el último sondeo electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa a Sumar con una estimación de voto del 6,4% y a Podemos 4,4%, Maillo ha reflexionado sobre la necesidad de "hacer bien los deberes" en la izquierda alternativa para "activar un electorado que puede no sentirse estimulado" cuando este año no hay ciclo electoral.

El líder de IU, en este sentido, ha admitido que ante todo es importante "implicar al electorado en las principales prioridades de la población, como la vivienda", que en el CIS de febrero ha resultado ser por tercera vez consecutiva el primer problema de España con un 34,1% de menciones.

"A nosotros nos preocupa el que, independientemetne de una décima más o una décima menos, que desde el punto de vista electoral es poco significativo en un contexto en el que no hay elección a la vista, lo que nos preocupa es que no se crezca en cuanto a la perspectiva electol en la suma de todo lo que puede ser el espacio político de la izquierda alternativa", ha reflexionado.

De esta forma, ha agregado que con independencia de donde vaya esa transferencia de votos, si la suma toda de la izquierda alternativa no aumenta, eso supone que hay que "hacer los deberes" y activar un electorado.

"La respuesta a esto tiene que ser la construcción de unas claves de nueva ilusión, de nueva ilusión que conecten de nuevo con un electorado que tiene que estar vinculado, además, con propuestas programáticas. Es decir, la unidad vacua no tiene un resultado electoral automático de apoyo. Sí lo tiene atendiendo a un proyecto que se siente no solo sensible, sino absolutamente implicado en las principales prioridades".