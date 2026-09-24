Malestar en el PP por el "error" del bote de gas pimienta ante el temor de que el PSOE lo use para "tapar su corrupción"

La diputada del PP, Ana Vázquez, tras ser expulsada por llevar un bote de gas pimienta durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incidente con el bote de gas pimienta que llevó al Pleno del Congreso la diputada del PP Ana Belén Vázquez ha provocado revuelo interno en las filas del partido, con dirigentes que no ocultan su estupor y malestar por el desenlace de los hechos y por haber dado una "baza" al PSOE de Pedro Sánchez. De hecho, pronostican que el Gobierno y los socialistas intentarán "estirar" este episodio para "tapar su corrupción" o su "nefasta" gestión en la crisis de Ceuta.

"Ha sido un error garrafal", coinciden en privado varios parlamentarios consultados por Europa Press. Es más, creen que el hecho de que la Policía tuviera que precintar varias dependencias del Congreso y hubiera una docena de afectados por inhalar gas pimienta "le ha dado la razón" a la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, que poco antes había expulsado del hemiciclo a la diputada del Grupo Popular acusándola de "portar un arma".

Las críticas van dirigidas especialmente a Ana Vázquez, a la que recriminan que quisiera hacer una "performance" con la vista puesta en las redes sociales. "El agravante es que ella es policía", exclama un veterano dirigente, que recuerda además que tiene una dilatada experiencia parlamentaria con varias legislaturas a sus espaldas.

"El Partido Popular no debería tratar de emular al ministro Óscar Puente o a Gabriel Rufián", asegura otro cargo del PP, que subraya que el PP es un partido de Estado y que el Parlamento es la casa de la palabra. "Si quieres hacer el número, llevas una foto. El Parlamento es un lugar serio de debate y nosotros no podemos frivolizarlo", opina una senadora de la formación.

Después de que Vázquez exhibiera el spray de gas pimienta para reprochar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no hay normalidad en Ceuta porque hay mujeres y niños que lo tienen que llevar, las fuentes consultadas afirman que "en Ceuta hace falta de todo menos sobreactuar".

"Esto no beneficia a Ana Vázquez para el futuro", sentencia otro diputado, que no descarta que esta exhibición pueda acabar con una sanción por parte de la Cámara, tanto para ella como para el trabajador que vació el bote en uno de los baños del Congreso. "Ella se va a quedar con el estigma", agrega un senador del PP.

"LO PEOR ES LA MENTIRA"

Fuentes 'populares' lamentan que una sesión de control centrada en Ceuta y la corrupción --con petición de explicaciones por lo que el partido llama "cloacas" del PSOE en la 'trama Leire', las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la inacción del Gobierno ante la entrada masiva de inmigrantes-- acabara convirtiendo al PP en protagonista y "desviar el foco" de lo importante. "Al final nos pasamos el día del jueves hablando de nuestro error", se quejan.

"Lo peor es la mentira", reconoce en privado un parlamentario, que considera que la diputada del PP no dijo la verdad públicamente cuando afirmó que el spray de gas pimienta estaba vacío. "Un culín no provoca lo que ha liado", exclama otro de los consultados.

En las filas del PP están convencidos de que el PSOE va a "intentar estirar" este asunto en la Mesa del Congreso para no hablar de su "nefasta" gestión en la crisis de Ceuta o "tapar su corrupción", aseguran fuentes del partido.

Algunas fuentes consultadas aconsejan a la diputada Ana Vázquez que rectifique para que el partido pueda pasar página. "Podría pedir disculpas y dejar claro que la intención era buena, que lo que buscaba era denunciar la situación que vive Ceuta", sostienen

Sin embargo, otras voces dentro del PP sostienen la tesis contraria y creen que hay que intentar zanjar este asunto, sacándolo del foco mediático. "No se recula nunca", sostiene uno de los consultados, que añade que "eso no quiere decir que el PP haya acertado con esto".

FEIJÓO, CENTRADO HOY EN LA ECONOMÍA

Desde la dirección nacional del PP han evitado este jueves hacer comentarios sobre la polémica creada con el spray de gas pimienta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, --que este miércoles no aplaudió cuando Vázquez abandonó el hemiciclo, como sí hicieron los demás diputados del Grupo Popular-- ha centrado su intervención en Guadalajara en presentar un plan de choque para mejorar el poder adquisitivo de las familias. No ha admitido preguntas de los periodistas presentes en el acto.

Sí que ha salido en defensa de Ana Vázquez la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien al ser preguntada por este asunto en RNE ha indicado que la intención de Vázquez era poner de manifiesto la "inseguridad objetiva" que se vive en Ceuta. Dicho esto, ha acusado al Gobierno de criticar a la diputada porque no quiere que se hable de Ceuta y quiere "tapar" la situación de la ciudad autónoma. "Es como mirar el dedo y tapar la luna", ha apostillado.