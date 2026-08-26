El 'mando único' en Ceuta se extiende hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de prórroga

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026, - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado que el 'mando único' sobre Ceuta se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 "por considerarse un plazo razonable para la consecución de los objetivos descritos", si bien se recoge además "mecanismos" para la "prórroga" o su "finalización anticipada", en función "de la evolución de los acontecimientos".

El real decreto, aprobado este martes en Consejo de Ministros, también apunta que la 'situación de interés para la Seguridad Nacional', derivada de la crisis por la entrada masiva de 80.000 migrantes desde Marruecos, "se extiende al territorio de la ciudad de Ceuta, así como su frontera terrestre, los puestos fronterizos, las costas, los puertos y las aguas adyacentes en las que España ejerza soberanía, jurisdicción o competencias".

En concreto, el BOE explica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional, será el encargado de acordar la prórroga, finalización o "la modificación del alcance material o geográfico" de la 'situación de interés para la Seguridad Nacional'.

El real decreto argumenta la declaración del 'mando único' por los "efectos derivados de la permanencia temporal indeterminada en la ciudad de Ceuta", mientras se resuelven y se lleven a cabo "los trámites y actuaciones pertinentes, de un elevado número de personas migrantes en situación irregular tras la afluencia masiva y simultánea ocurrida el 30 de julio de 2026".

Esta situación, incide el BOE, "está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas, superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia, y seguridad ciudadana en dicha ciudad, y que, por su alto riesgo, requiere la intervención coordinada de recursos de ámbito estatal y local".