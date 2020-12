Manifiesto por el 'Día Internacional del Voluntariado 2020'. De la Plataforma del Voluntariado de España

El año 2020 ha desatado un llamamiento social a la solidaridad sin precedentes en nuestra historia.

En esta crisis sanitaria y social hemos visto cómo surgía una ciudadanía comprometida con la otredad, dispuesta a implicarse en las distintas emergencias y problemas humanos que ha generado la pandemia.

Queremos reivindicar la labor de las personas voluntarias que han estado en primera línea afrontado miedos, asumiendo riesgos y tomando todas las precauciones a su alcance para cumplir con su compromiso. Reconocemos la labor de quienes han realizado esfuerzos para adaptar el voluntariado a la nueva realidad impuesta por el COVID y a quienes han aportado ideas y energía para llegar a todas las zonas de sombra que ha desatado la pandemia.

Durante esta crisis, más de dos millones de personas que no formaban parte de la red de voluntariado han decidido activarse para paliar el dolor y la fragilidad ajena. Por una breve etapa o en un momento puntual han dejado atrás la inacción para unirse a la tarea solidaria. Todo ese potencial humano no puede perderse. No puede quedar en mera reacción emotiva ante un suceso que ha conmocionado al Planeta.

Desde la Plataforma del Voluntariado volvemos a destacar el valor de la acción voluntaria, no sólo como una aproximación a lo asistencial sino como motor de cambio, de transformación hacia una sociedad más comprometida con los Derechos Humanos que vibra y se activa con el dolor ajeno; con la injusticia que sobreviene a los colectivos más vulnerables.

El voluntariado es compromiso a largo plazo, identificación. El voluntariado es empatía. Es necesario que, desde las administraciones, las empresas o la educación se apoye y promueva la acción voluntaria de manera permanente. Hay que inculcar una cultura de la solidaridad en la ciudadanía, desde la infancia hasta la vejez, porque no existe otra apuesta más segura que el fomento del voluntariado.

En este 5 de diciembre desde las entidades que formamos la red estatal de voluntariado nos comprometemos a actuar para potenciar la iniciativa solidaria de las personas que se han acercado a nuestras organizaciones. También deseamos acoger a las que buscan causas para ofrecer lo más valioso que poseen: tiempo y voluntad.

Es momento de explorar nuevas vías de colaboración entre los distintos agentes sociales para fortalecer este compromiso.

Es urgente actuar. Es hora de cuidar el mundo.