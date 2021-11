Mañueco convocará el Congreso Autonómico del PPCyL el 15 y 16 de enero en León, en el que opta a la reelección

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles su intención de convocar el Congreso Autonómico de la formación para los próximos días 15 y 16 de enero en León, un cónclave en el que optará a la reelección como máximo dirigente de la formación política en la Comunidad.

Fernández Mañueco ha explicado en una reunión con presidentes provinciales del partido celebrada en Valladolid su intención de convocar una Junta Directiva Autonómica el próximo martes 30 de noviembre, donde se convocará la cita congresual para los días 15 y 16 de enero, como ya avanzó Europa Press ayer martes.

"Tengo proyecto, tengo apoyos, tengo motivación y energía para impulsar una nueva etapa en el PP de Castilla y León", ha recalcado el presidente del partido, quien ha añadido que cree "firmemente en los valores del PP", lo que le ha motivado a optar de nuevo a la Presidencia del partido.

Tras anunciar los pasos que se prevén dar en el seno del partido para renovar los órganos de dirección, Fernández Mañueco ha asegurado que ha trasladado su intención de convocar el Congreso a mediados de enero y su disposición a revalidar la Presidencia regional del partido tanto al presidente del PP, Pablo Casado, como al secretario general, Teodoro García Egea, y a los nueve presidentes provinciales en la Comunidad, quienes, como ha garantizado, le han trasladado su respaldo.

"El PP somos el partido de la tierra y yo, como presidente, me siento especialmente orgulloso de esas personas que forman parte del PP y nos representan en cada pueblo y en cada barrio, el PP es la fuerza política más identificada con esta tierra por sus políticas moderadas, eficaces y centradas", ha defendido.

Sobre la elección de las fechas de este Congreso, Fernández Mañueco ha señalado que así el PP de Castilla y León da cumplimiento al calendario marcado por Génova desde donde se pidió que los conclaves de las autonomías pluriprovinciales se celebraran antes de final de año. No obstante, dada la dificultad de encontrar una fecha adecuada en diciembre, finalmente se ha optado por la primera quincena de enero.

Con esta explicación ha zanjado la posibilidad de que la elección de las fechas tenga algo que ver con las informaciones que apuntan a un posible adelanto electoral en la Comunidad.

El Congreso regional del PP se celebrará tras haberse cerrado ya los cónclaves provinciales de ocho de las nueve provincias de la Comunidad, ya que falta por resolver la situación interna del partido en Salamanca, algo que no impide la convocatoria del Congreso regional. "No hay problema porque no se haya celebrado un provincial", ha zanjado Mañueco.

En cuanto a la decisión de convocar este Congreso en León, Fernández Mañueco ha señalado que "en estos momentos" esta ciudad es un lugar "adecuado y conveniente". "Muestra el compromiso del PP con la provincia de León", ha asegurado, tras lo que ha rechazado que la elección de esta provincia tenga algo que ver con un auge del 'leonesismo'.

"Para mí, Castilla y León es lo primero y mantengo una postura firme para evitar que Pedro Sánchez menosprecie a las personas de esta tierra mientras contenta a sus socios para amarrarse a su sillón, vamos a defender a las personas de Castilla y León de las políticas de Sánchez. Somos un dique de contención frente al Sanchismo", ha defendido Fernández Mañueco, quien ha insistido en que con su candidatura pretende "aglutinar a todos en torno a un proyecto de transformación de Castilla y León".

Finalmente, Fernández Mañueco ha asegurado que es un defensor del "diálogo" para trazar un camino de futuro. "El objetivo es que del próximo Congreso autonómico salga un partido más fuerte, con ideas y con ganas de trabajar por Castilla y León y por España. Un partido fuerte y unido, abierto a todos, para sacar adelante un proyecto de futuro para las mujeres y los hombres de Castilla y León", ha sentenciado.