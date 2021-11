Mañueco dice que los afiliados decidirán quién preside el PP de Madrid y no cree que exista "gen caníbal" en el partido

Defiende que en cualquier lugar se apueste por la "unidad" y se deje que "los afiliados se expresen con libertad"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este miércoles que los afiliados son los que tienen que decidir quién preside el PP de Madrid y ha señalado que no cree que exista el "gen caníbal" dentro de su partido, tras el pulso abierto entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la dirección nacional por el control del partido en Madrid.

Así se ha pronunciado en su intervención en el desayuno Nueva Economía Fórum --al que han asistido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida-- al ser preguntado si cree que Ayuso debería ser presidenta del PP de Madrid y si comparte la reflexión del "gen caníbal" en el partido al que alude Carmen Posadas.

Con respecto a este "contencioso o como se le quiera denominar", Mañueco ha recalcado que "no hay nada que más aburra a las personas de Madrid" que estar hablando de ellos mismos. "Por tanto, no voy a contribuir a ese papel", ha manifestado.

*"COMPROMISO CON LA UNIDAD" EN EL PP

Dicho esto, ha indicado que si algo "tienen claro" en el PP es su "compromiso con la unidad". "Y esa unidad creo que estamos, si no todos, la inmensa mayoría de las personas del PP, trabajando por ello", ha manifestado.

Tras asegurar que él "no podía decir más" sobre lo que está sucediendo en el PP madrileño, ha señalado que él "no ha visto" ese "gen caníbal". "Y no creo que exista", ha apostillado el presidente de Castilla y León.

En cuanto a si coincide con el gallego Alberto Núñez Feijóo en que Ayuso sea la presidenta del PP de madrileño, Mañueco ha dicho que no sabía cuáles habían sido exactamente las declaraciones del presidente de la Xunta pero ha subrayado que "quien tiene que tomar la decisión son los afiliados de la Comunidad de Madrid".

SITÚA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 EL CONGRESO DE CYL

Ante el congreso provincial del PP de Salamanca, que está aún pendiente, y si ve posible una candidatura de consenso, Mañueco se ha mostrado convencido de que "todo el mundo va a apostar por una de las señas de identidad del partido en la provincia de Salamanca, que ha sido la unidad".

"Tanto en Salamanca como en cualquier otro lugar, lo que hay que hacer es apostar por esa unidad y dejar también que los afiliados se expresen con libertad", ha manifestado, para insistir en que no hay "cosa más aburrida que hablar de cuestiones internas del partido".

En este sentido, el presidente de Castilla y León ha defendido que el partido se centre en hablar de las soluciones que ofrecen a los problemas de los ciudadanos. "Debemos hacer ese esfuerzo", ha resaltado.

En cuanto al congreso del PP en Castilla y León, ha señalado que en breve se sabrá la fecha de su celebración y ha añadido que antes tiene que reunirse con los presidentes provinciales. A su juicio, es "importante cumplir con la liturgia".

"Pero en el primer trimestre del año que viene habrá congreso regional del PP o incluso antes", ha declarado, para señalar que ese cónclave será antes que el de Madrid. Los congresos de CCAA uniprovinciales como Madrid empezarán a celebrarse una vez finalicen los congresos de las autonomías pluriprovinciales, según el calendario marcado por la Junta Directiva Nacional del PP.