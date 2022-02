Mañueco dice que hay "varias posibilidades" para formar Gobierno y que lo decidirá el PP de Castilla y León

Asegura que hay "varias posibilidades" para formar Gobierno y que Génova no le ha puesto líneas rojas sobre pactar con Vox

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes que ve "complicada" la opción de alcanzar un pacto de investidura con los partidos localistas. Así lo ha trasladado después de que los 'populares' se hayan proclamado vencedores de la cita electoral en la que han obtenido 31 escaños y necesiten de otras formaciones para poder formar Gobierno.

"Los partidos locales, aparte de que generan muchas cuestiones territoriales y otras reflexiones que habría que entrar en profundidad, es una opción complicada a corto plazo de cara a la investidura", ha trasladado en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, al ser preguntado por los pactos de investidura tras no haber alcanzado la mayoría absoluta en los comicios de este domingo.

Mañueco ha asegurado que hay "varias posibilidades" para formar Gobierno en la región castellanoleonesa y que ahora empiezan un proceso de diálogo "sobre la base de un programa de Gobierno". Además, el dirigente del PP ha asegurado que tomará la decisión el PP de Castilla y León porque es quien se ha presentado a estas elecciones. "Entiendo a quien está en el ámbito mediático nacional, pero estas elecciones van de las personas de Castilla y León, sobre el futuro de Castilla y León y eso se tiene que decidir en Castilla y León", ha enfatizado.

Sobre las plataformas de la España Vaciada ha asegurado que "siempre ha habido partidos locales y provinciales que han obtenido representación". "Crecen, están ocho años, aparecen en otra provincia", ha indicado y, en concreto, Mañueco ha recordado que Soria ¡Ya! es un "movimiento social" que llevaba 20 años trabajando en la sociedad soriana.

No ha entrado a valorar si sumarían con Vox, que ha conseguido 13 procuradores en estos comicios, pero sí ha apuntado que no ha tenido la oportunidad de hablar con su candidato, Juan García-Gallardo. "Yo creo que, en estos momentos, lo que nos ha pedido la gente de Castilla y León es que hablemos de sus problemas, no del reparto de los sillones", ha enfatizado Mañueco.

Con todo, Mañueco ha asegurado que "ha merecido la pena" la convocatoria anticipada de elecciones porque "la alternativa era un Gobierno sustentado en una moción de censura, negociado en despachos y apoyado en tránsfugas". Por otro lado, ha negado que convocara elecciones para alcanzar la mayoría absoluta: "Yo y el PP de CyL nunca hemos hablado de mayoría absoluta, sino de mayoría suficiente para gobernar".

"En estos momentos, las mayorías absolutas solo las obtienen parrtidos en un determinado momento y circunstacncias. Quien tiene una mayoría absolutar en estos momentos son personas y fuerzas políticas elegidas, circunstancias especiales, nunca ha estado en mi vocabulario", ha zanjado.

GÉNOVA NO LE HA PUESTO LÍNEAS ROJAS SOBRE VOX

En este punto, Mañueco ha asegurado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, que Génova no le ha puesto "líneas rojas" sobre pactar con Vox. Por esto, ha apuntado que no descarta "nada" y que tendrá que sentarse a dialogar con todas las fuerzas políticas.

En este sentido, Mañueco ha señalado que "ningún dirigente de la oposición" le ha llamado tras conocer el resultado electoral, incluido Vox, aunque ha reconocido que ha habido "conversaciones indirectas" con algunos representantes.

"Yo creo que hay que insistir en que es el PP el que ha ganado. Hay otras fuerzas políticas que han perdido con claridad y hay otras que han emergido o estando ya presentes han subido su representación", ha zanjado.