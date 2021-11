Mañueco insiste en la "estabilidad" de su Gobierno en CyL y reitera su intención de "agotar la legislatura"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado hablar de un posible adelanto electoral en la Comunidad y ha insistido en la "estabilidad" del Gobierno de coalición que preside formado por PP y CS, al tiempo que ha reiterado su intención de "agotar la legislatura".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum celebrado en Madrid el presidente de la Junta ha vuelto a señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como artífice de la moción de censura que el PSOE presentó al Ejecutivo regional en marzo y que "fracasó".

"Perdió Sánchez y ganaron las personas de Castilla y León", ha defendido Fernández Mañueco, quien ha considerado que quien debe despejar el futuro sobre una posible segunda moción de censura en la Comunidad es el propio Pedro Sánchez.

Tras esta reflexión, el presidente de la Junta de Castilla y León ha reiterado que el Gobierno de la Comunidad "tiene estabilidad" y trabaja para sacar adelante el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022, sobre el que se ha mostrado convencido de que se va a aprobar en un momento en el que sigue viva la negociación con Por Ávila.

"El que me conoce sabe que mi intención es agotar legislatura, yo desde que me levanto hasta que me acuesto, desde que tomo cualquier decisión, siempre lo hago pensando en las personas de Castilla y León y, por tanto, creo que lo que hay que hacer es tener serenidad en momentos ajetreados de política nacional", ha zanjado.