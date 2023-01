Mañueco se siente "engañado" por Sánchez y se pregunta si requerirá a Aragonés por insistir con el referéndum

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes que se siente "engañado" por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la polémica suscitada entre ambos Gobiernos por las medidas sobre el aborto, preguntándose si también va a mandar un requerimiento oficial a la Generalitat de Cataluña por seguir insistiendo con el referéndum.

Durante su intervención en el Aula de Liderazgo de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, junto al expresidente del Gobierno José María Aznar, Mañueco se ha pronunciado sobre la polémica con el Ejecutivo central, cargando de nuevo contra Pedro Sánchez.

En concreto, Mañueco ha aprovechado una pregunta en el coloquio sobre la cogobernanza durante la pandemia para decir que se siente "engañado" por Pedro Sánchez, poniendo el ejemplo del requerimiento a la Junta por las medidas sobre el aborto.

"Nos ha requerido por algo que no hemos hecho, no hemos dicho que vayamos a hacer nada. Y en los mismos días, el presidente de la Generalitat dice que va a volver a intentar un referéndum ilegal y no ha hecho nada el presidente del Gobierno. Sí, se ha reído", ha proclamado Mañueco.

En este contexto, Mañueco, que ha realizado una extensa intervención sobre la coalición pasada con Ciudadanos, la organización interna de un partido y el proceso de primarias, entre otras cosas, también se ha pronunciado sobre la decisión que tomó hace un año de adelantar los comicios.

Aquí, Mañueco ha reivindicado su determinación de adelantar los comicios como una "decisión pensando en el interés general" de los ciudadanos de Castilla y León, a diferencia de, según ha dicho, "lo que está ocurriendo hoy en el Gobierno de España".