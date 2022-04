Mañueco ve en el triunfo de Macron "la moderación, el diálogo y el valor de la UE"

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que ve el triunfo de "la moderación y del diálogo y la defensa y el valor de la UE".

A través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Alfonso Fernández Mañueco dio la enhorabuena a Macron por su victoria frente a la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen.

"Su triunfo en las elecciones presidenciales francesas representa la moderación y el diálogo, así como la defensa y el valor de la Unión Europea", afirma en concreto para asegurar que Castilla y León seguirá estrechando lazos comerciales, económicos y culturales con Francia.

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, se ha hecho eco de este tuit de Fernández Mañueco al que ha explicado que no se puede pactar con la 'extrema derecha' y combatirla a la vez. "No se puede hablar de moderación y pactar con el extremismo. No se puede defender Europa y dar alas a quienes quieren destruirla", ha reprochado el socialista a Fernández Mañueco tras haber dado entrada a Vox en el Gobierno de Castilla y León con una vicepresidencia y tres consejerías.

Luis Tudanca ha felicitado a Macron por su victoria en la que ve una "gran noticia". "Francia apuesta por frenar a la extrema derecha, por los derechos y las libertades, por Europa. Ese es el camino. El auge del populismo requiere del compromiso de todos los demócratas", ha pedido el dirigente socialista.