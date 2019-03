Marcos de Quinto, fichaje de Ciudadanos, propuso que las CCAA devolvieran las competencias de educación al Gobierno

Actualizado 21/03/2019 14:44:48 CET

El candidato a diputado también planteó un referéndum en Cataluña que diera a elegir a las comarcas si independizarse de España o quedarse

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de Coca-Cola y 'número dos' de Ciudadanos en la candidatura al Congreso por Madrid, Marcos de Quinto, propuso el año pasado que el Gobierno central recuperase las competencias de educación, actualmente cedidas a las comunidades autónomas, una postura que el partido de Albert Rivera nunca ha defendido.

"Yo creo que lo que los españoles quisieran de verdad poder votar es la necesidad de recuperar las competencias de educación para reparar la cohesión entre regiones", escribió en Twitter en septiembre de 2018.

Asimismo, el verano pasado dijo que, al hablar de posibles modelos territoriales para España, no había que elegir únicamente entre el sistema autonómico actual, un Estado federal o un modelo que permitiera la autodeterminación de regiones, sino que también había que plantearse "un nuevo modelo autonómico que recuperara ciertas competencias para ser gestionadas centralizadamente desde el consenso teritorial".

Esta recentralización es la que propone Vox, un partido al que, según De Quinto, no se le debería calificar de "anticonstitucional" por este motivo. "Los de Podemos pretenden eliminar la monarquía para instaurar la República... pero son constitucionalistas. Sin embargo, si Vox pretende recuperar ciertas competencias de las comunidades autónomas, como la educación o la sanidad... entonces son anticonstitucionalistas", escribió en diciembre.

CIUDADANOS NO DEFIENDE LA DEVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS

En sus programas para las elecciones generales, Ciudadanos nunca ha apostado por la devolución de competencias autonómicas. Lo que sí ve necesario es que la Constitución establezca claramente un listado de competencias exclusivas del Estado y otro de competencias compartidas, y que se suprima la posibilidad de ceder o delegar a las comunidades autónomas las competencias que la Constitución otorga al Ejecutivo central.

En cuanto a la educación, lo que propone el partido naranja es reforzar la Alta Inspección del Estado con el fin de garantizar la neutralidad ideológica y política en los colegios y evitar el "adoctrinamiento" de los alumnos en comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Baleares.

Otro tema sobre el que De Quinto ha opinado en Twitter es la crisis política en Cataluña. Por ejemplo, el año pasado planteó que se celebrase un referéndum sobre la independencia que, a su vez, permitiera a cada comarca decidir si prefería seguir formando parte de España o independizarse.

"Estoy por un referéndum pactado siempre que sea 'a la canadiense', permitiendo que regiones dentro de Catalunya puedan (a su vez) no independizarse si, así, democráticamente lo deciden. Espero que no me salgan ahora con que Cataluña es 'indivisible'. Bye, Tractoria", afirmó el 11 de febrero de 2018.

En julio, De Quinto volvió a insistir en esta idea, preguntándose qué pasaría en un hipotético referéndum si "saliendo sí" a la independencia "en Cataluña, saliera no en las provincias de Barcelona y Tarragona".

"¿Por qué hay que respetar la integridad del territorio catalán y no la del Estado español? Paradojas de la vida, ¿no?", manifestó en la red social, apuntando al hecho de que el independentismo quiera que se respeten algunas partes de la Constitución, como la que reconoce las provincias como unidades administrativas, pero no otras, como el artículo 1, según el cual "la soberanía nacional reside en el pueblo español" en su conjunto.

Unos meses después, De Quinto dijo que "si España es divisible ¿por qué Cataluña no ha de serlo?". "Referéndum a la Quebec, las comarcas donde no gane la independencia se quedan. A lo mejor la parte "rica" no quiere irse", indicó.

MUY CRÍTICO CON EL REFERÉNDUM DEL 1 DE OCTUBRE

Esta idea del ahora candidato de Ciudadanos es muy similar a la que hacían miembros de la plataforma denominada Tabarnia, que agrupaba a catalanes unionistas y trataba de ridiculizar los planteamientos del independentismo.

Como reacción al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, promovido por la Generalitat, apostaban por un referéndum "a la canadiense", sabiendo que los partidos independentistas nunca lo aceptarían. Sin embargo, esta postura nunca ha sido respaldada por Ciudadanos.

En otros mensajes en Twitter, De Quinto --muy activo en esta red social-- dejaba claro su rechazo al referéndum ilegal convocado por el independentismo.

"Los españoles empezamos a estar hartos de tanta memez y no nos da la gana de que se nos robe un trozo de nuestra patria", afirmó en febrero tras subrayar que en España el derecho de autodeterminación no está reconocido. "La Constitución no se va a cambiar solo porque se haya emperrado una minoría", escribió unos meses después.

En su opinión, sobre la independencia de Cataluña deberían votar, en todo caso, "todos los españoles". "Tengo más raíces catalanas que muchos de vosotros y tengo también 'sentimientos sobre ella' igual de respetables. No quiero ser ignorado", indicó.

Además, el exvicepresidente de Coca-Cola ha sido muy crítico, igual que Ciudadanos, con la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez ante el independentismo catalán y con el diálogo que entabló con los partidos separatistas.