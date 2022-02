Margarita Robles afirma que Putin "no debe quedar impune" y dice que puede tener "consecuencias penales"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no debe quedar impune" y que su agresión a Ucrania puede tener "consecuencias penales".

"No me atrevo a decirlo, pero cuando hay una violación del ordenamiento jurídico, la posibilidad de consecuencias penales existe, claro", ha indicado Robles en una entrevista en El País, recogida por Europa Press.

A su juicio, "Putin no debe quedar impune y eso no puede limitarse a las sanciones económicas", que la ministra espera que sean "más categóricas si no se produce una retirada".

"Es verdad que se están produciendo asesinatos, que hay que calificarlos así, porque esto es una agresión absolutamente ilegítima. El adjetivo más duro que le podemos poner", ha subrayado Robles, añadiendo que "es un acto de guerra absolutamente inaceptable que sin ninguna duda debe tener consecuencias jurídicas".

Preguntada por si fue un error decir desde el principio que solo habría sanciones económicas y no respuesta militar, la ministra de Defensa ha precisado que "cuando se está en un proceso de diálogo como estaban la UE y la OTAN, y que él (Putin) parecía aceptar, se evita todo lo que pudiera considerarse una amenaza".

Si bien, ha señalado que "lo que es evidente es que Putin ha jugado con deslealtad y ha demostrado una absoluta falta de principios".

Robles cree que a Putin se le pudo "pasar por la cabeza la idea de que hay una OTAN más débil", después de ver "la forma en que se produjo la retirada" de Afganistán que "fue un fracaso sin paliativos y dejó en muy mala situación a la OTAN".

No obstante, ha añadido que "la condena sin paliativos, absolutamente contundente, de todos los aliados y las sanciones sin precedentes, y que pueden ir a más, de la UE sin duda es un toque de atención a Putin de que no hay debilidad".

"La UE y la OTAN son complementarias. Frente a la debilidad que se mostró en Afganistán se está demostrando fortaleza ante Putin", ha remarcado Robles.