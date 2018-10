Mari Luz.- Alonso dice que el CGPJ debe explicar por qué "no se aplicaron" las leyes que "tenemos", que son "muy duras"

Actualizado 31/03/2008 11:57:15 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El todavía ministro de Defensa en funciones, José Antonio Alonso, afirmó hoy que el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) deberá "dar explicaciones" acerca de por qué "no se aplicaron" las leyes en el caso del presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. A su juicio, éste no ha sido "un problema de leyes ni de ausencia de registros", porque "leyes tenemos" y "muy duras", pero no se han cumplido.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, el futuro portavoz del Grupo socialista en el Congreso defendió la necesidad de "investigar todo lo que ha ocurrido y exigir totalmente todas las responsabilidades a que haya lugar".

No obstante, subrayó que, por ser "una asunto que pertenece al sistema judicial", es el CGPJ el que "tiene que dar las explicaciones pertinentes" y aclarar por qué no se emitió la orden de busca y captura contra Santiago del Valle y "qué pasó a propósito de la inspección que se hizo en noviembre de 2007 en el juzgado concernido y que al parecer no detectó estas irregularidades".

De esta manera, el ministro en funciones destacó que este caso no ha sido "problema de leyes ni de ausencia de registros", porque "leyes tenemos", de la misma manera que había "conocimientos suficientes para saber quién era esta persona, que de hecho estaba condenada".

"Es un problema de que, con unas leyes o con otras, las leyes no se han aplicado", recalcó Alonso, que garantizó a los ciudadanos que "las leyes penales que tenemos en España son leyes muy duras, como deben ser, exactamente igual que en países de nuestro entorno". "Lo que pasa es que esas leyes muy duras que tenemos hay que aplicarlas y aquí no se han aplicado bien", insistió.

Por eso, preguntado por la posibilidad de abrir un debate sobre la cadena perpetua, el futuro portavoz socialista destacó que no hay que acudir a "propuestas de oportunidad que chocan con la Constitución", que es "muy clara y explícita" sobre este asunto, porque "no es un problema de leyes".

REGISTRO DE PENADOS Y REBELDES.

No obstante, el ministro en funciones aseguró que, de cara al futuro, es necesario "trabajar decididamente" sobre algunas cuestiones. En concreto, Alonso se refirió al "registro central de penados y rebeldes que ya existe", que recoge anotaciones "muy formales" sobre condenas y que, a su juicio, habría que "completar con un análisis cualitativo en casos de delitos de naturaleza sexual".

Así, para Alonso, este registro debería analizar también "el comportamiento cuando cumple la condena y el seguimiento de la rehabilitación, si es que llega a producirse", de manera que se establezca "un sistema de control de estos delincuentes".

"Es ahí donde tenemos que poner el énfasis", afirmó Alonso, antes de recalcar que éste será un asunto "que podemos abordar con carácter general", pero que "no es la cuestión" del caso de Mari Luz Cortés, en el que "las leyes que había que aplicar no se aplicaron".