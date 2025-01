Marlaska dice que la cooperación con Frontex va "como tiene que ir" y han renovado operativos de Canarias y Mediterráneo

BRUSELAS 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves la buena marcha de la colaboración de España con la Guardia Europea de Costas y Fronteras (Frontex) y, tras subrayar que funciona "como tiene que ir", ha informado de que el Gobierno ha cumplido en los tiempos previstos con la renovación de los planes operativos anuales que tiene con la agencia europea para el apoyo en el Estrecho y en Canarias.

"Todo va en marcha, como tiene que ir. La colaboración y cooperación con Frontex es realmente importante", ha afirmado Marlaska en declaraciones a la prensa en Varsovia, al ser preguntado por la crisis en el archipiélago canario por la que el Gobierno canario y el Partido Popular reclaman al Ejecutivo central que solicite más apoyo de la agencia europea.

El ministro ha expuesto que la relación con Frontex es "continuada" mediante grupos de trabajo y operativos tanto en Canarias como en el resto de España y ha precisado que "recientemente" el Gobierno firmó "en tiempo" los planes nacionales de cooperación.

El responsable de Interior se refiere así a los planes para las dos operaciones conjuntas contra la inmigración irregular que anualmente desarrollan en el Mediterráneo occidental (operación Índalo) y la que tiene lugar en Canarias. La forma para la renovación de los planes se produjo el pasado 22 de enero, han informado a Europa Press fuentes oficiales.

LA UE AVANZA EN EL DEBATE SOBRE CENTROS DE DEPORTACIÓN Y RETORNOS

Marlaska se encuentra en Varsovia para participar en una reunión informal de ministros de Interior, organizada por la presidencia de turno que ejerce Polonia este semestre, con el foco puesto en avanzar en el debate sobre cómo potenciar las expulsiones a terceros países de los migrantes que lleguen de manera irregular a la UE, en un momento en que varios países del bloque barajan endurecer sus políticas migratorias para rechazar migrantes en frontera.

La Comisión Europea trabaja en una propuesta para reformar la directiva de retornos de la que aún no se conocen los detalles pero en la que un amplio grupo de países entre los que no está España piden poder establecer centros de deportación en terceros países para trasladar a migrantes que no tienen derecho a asilo, mientras se resuelven sus expedientes de expulsión de la UE.

En este contexto, Marlaska ha incidido a su llegada al encuentro en que "Europa debe respetar el Derecho internacional" y ha querido subrayar que "cualquier petición de protección internacional" presentada en una frontera de la UE "debe ser tratada conforme a la normativa internacional" porque "es parte de nuestros valores".

"Los refugiados y sus derechos son uno de los valores más importantes (para la UE)", ha asegurado, después de subrayar que estos principios "no están en cuestión". "Debemos saber que lo que debemos hacer es defender nuestros valores europeos, no debemos olvidarlos", ha continuado, para apostar después por estrechar aún más la "cooperación" tanto entre Estados miembro como con países terceros para combatir las mafias.

Asimismo, ha avisado de que no se debe tratar "toda la migración como si fuera una amenaza", ya que si bien es necesario combatir las rutas irregulares y contra los traficantes de personas, la UE también debe "trabajar" para favorecer vías legales y seguras de entrada. "Europa necesita la migración legal", ha remachado.

Respecto al refuerzo de los controles en las fronteras interiores de la UE, algo que países como Alemania y Francia realizan de manera sistemática desde hace una década, Marlaska también ha recalcado que ese tipo de medidas deben ser "de último recurso" y abogado por actuar más en el refuerzo de la frontera exterior.