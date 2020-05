Marlaska marca distancia con Podemos sobre Cuixart y Sànchez: "Es un tema judicializado, una sentencia firme se ejecuta"

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este viernes respecto al manifiesto firmado por Unidas Podemos en el que se pide la libertad inmediata del presidente de Ómnium Cultura, Jordi Cuixart, y del exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, que es "un tema judicializado" y se trata de "una sentencia firme que se ejecuta".

En la Comisión de Interior del Senado, y a preguntas del senador del Grupo Parlamentario Nacionalista Josep Lluis Cleries, ha incidido en que se debe atener sobre ese asunto a la división de poderes y que la sentencia se ejecuta como procede. Tanto Cuixart como Sànchez fueron condenados a nueve años de cárcel, pena que les impuso el Tribunal Supremo por su implicación en el referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017.

Grande-Marlaska respondía sí someramente a la reflexión de Cleries, quien había apuntado que lo lógico sería que el ministro diera su apoyo a "su socio de Gobierno" y se pusiera por tanto en libertad a estas personas cuyo delito fue "ser unos grandes demócratas" y "protestar y velar porque hubiera paz en una manifestación". "Es una vergüenza que estén en prisión, es gente magnifica y demócrata", ha indicado, refiriéndose a ellos como presos políticos --algo que ha supuesto la queja formal de la senadora de Vox--.

"UN 155 SANITARIO"

El senador de Junts per Catalunya durante su exposición ha aprovechado además para pedir la libertad del resto de los líderes independentistas condenados en el marco del 'procés' y ha afeado a Marlaska su discurso "recentralizador" a la hora de detallar sus actuaciones por la covid-19. "Le veo emocionado con el mando único", le ha llegado a decir, a lo que el ministro ha respondido que lo que se ha dado es una coordinación durante el estado de alarma con los responsables de la seguridad en Cataluña.

"Se trabajó en el marco de las juntas de seguridad. Fue un trabajo más continuo, pero las competencias no se asumieron, siguieron siendo de las comunidades autónomas y no hay voluntad en modo alguno recentralizadora", ha ahondado el titular de Interior.

Pero Cleries le ha acusado de provocar a cuenta del coronavirus una "militarización y un estado policial inexplicables", y de eliminar competencias a las comunidades autónomas. "Ha sido un 155 sanitario, un grave retroceso en derechos y libertades, han aprovechado el viaje", ha indicado.

Además, al hilo del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, Cleries ha subrayado que si bien la razón del ministro es la pérdida de confianza, buena parte de los catalanes nunca se la tuvieron y ha apuntado que este mando policial fue "el responsable de la violencia policial" durante el referéndum del 1-O.

En este sentido, ha incidido en que parece que ahora al Gobierno le molestan los informes policiales (en referencia al del 8-M) porque atacan al PSOE y entonces pierden al confianza en determinados cargos, pero ellos --por los independentistas-- perdieron esa confianza cuando fueron "arrastrados de los pelos" cuando sólo pedían votar, ha defendido mientras enseñaba fotos de las cargas del 1-O.

NO HUBO CONDECORACIONES POR EL 1-O

Sobre ese referéndum ilegal, Cleries ha preguntado al ministro si ha habido condecoraciones policiales o algún plus a agentes por su participación en los dispositivos relacionados con el 'procés'. Grande-Marlaska ha subrayado que no se ha condecorado a nadie por su intervención en el 1-O, y le ha exigido que deje de imputar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado abusos.

"Dicen que han pegado y amenazado, no, los hombres y mujeres de Policía Nacional y Guardia Civil han nacido después del 78, por ponerse uniforme no cambian", ha indicado, para luego aseverar que en caso de "disfunciones" se toman medidas.

Por su parte, el senador de ERC Xavier Castellana ha vuelto al cese de Pérez de los Cobos para advertir de que era un personaje "oscuro y siniestro" y para señalar que "el nacionalismo inerente permite que la bandera oculte crímenes" como los de tortura. "Supongo que por eso confió el gobierno de rajoy en él para parar el 1 de octubre", ha indicado, para luego deslizr que querían inocular el horror.

Al hilo, ha comentado que ya hubo informes falsos en septiembre de 2019 con los CDRs para construir un relato de deshumanización del independentismo, y ha echado en cara al PSOE que entonces no se dijera nada al respecto pero ahora sí porque "se dispara contra el Gobierno".

ESTO NO ES EL MINISTERIO DEL TIEMPO

"Sabemos que aunque la serpiente del fascismo pone los huevos en muchos sitios, es habitual que lo haga en estructuras de seguridad y defensa", ha apuntado, abogando después por copiar el ejercicio de "desnazificación" de los alemanes y "depurar elementos ultras" como ejercicio de "profundidad democrática".

Además, ha llamado a derogar la actual Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como 'Ley Mordaza' porque "promueve el miedo, y ese es el principal elemento del fascismo".

Sobre este extremo el ministro le ha explicado que si bien habrá nueva ley de Seguridad Ciudadana, determinados artículos "deben estar", y ha reiterado que tanto el PSOE como Unidas Podemos "están en el asunto". Además, ha reiterado que no se dan abusos policiales a causa de esta ley a pesar de que en ocasiones se den disfunciones.

"El uniforme no le cambia al que se lo pone, no te lo pones y estás en otra época, no es como el Ministerio del Tiempo, y cuando hay una disfunción, hay mecanismos para corregir", ha añadido.