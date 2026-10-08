Marlaska nombra nuevos jefes superiores de la Policía en Castilla-La Mancha y La Rioja

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una inauguración de una comisaría en Jaén - Ángel Díaz - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado al comisario principal José Alberto Camacho Pedrero nuevo jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha y al comisario principal Javier Abadía Tirado nuevo jefe superior de Policía de La Rioja.

A propuesta en ambos casos del director general de la Policía, Francisco Pardo, la Jefatura Superior de Castilla-La Mancha tendrá al frente al comisario principal José Alberto Camacho, después de desempeñar hasta ahora el cargo de jefe de la Comisaría Provincial de Ciudad Real.

Nacido en Mestanza (Ciudad Real), ingresó en el Cuerpo Superior de Policía en 1983. Su primer destino fue el País Vasco, donde prestó servicios en áreas operativas de la Comisaría de Guetxo y de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Camacho es licenciado en Derecho y ha recibido numerosas condecoraciones y felicitaciones a lo largo de su carrera profesional por su trayectoria y su labor en distintos servicios policiales.

Por su parte, el comisario principal Javier Abadía será el nuevo jefe de la Policía en La Rioja, después de ocupar hasta ahora la jefatura de la Comisaría Provincial de Zaragoza.

Nacido en Zaragoza, Abadía es licenciado en Ciencias Químicas y posee el Máster Universitario en Dirección Estratégica de la Seguridad Pública.

Ha desempeñado diferentes responsabilidades a lo largo de su trayectoria profesional en la Jefatura Superior de Cataluña, en la entonces Subdirección Operativa, en la Jefatura Superior de Navarra y en la Jefatura Superior de Aragón, donde fue jefe de la Brigada Provincial de Información. Posee diferentes condecoraciones y reconocimientos por sus servicios y su trayectoria profesional.