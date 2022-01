Maroto, tras la denuncia del PP por su visita a Soria: "Sé compatibilizar mi trabajo como ministra y el apoyo al PSOE"

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha defendido que sabe compatibilizar "bien" su trabajo al frente del Ministerio con el apoyo al PSOE tras la denuncia del PP de Castilla y León ante la Junta Electoral Autonómica por su visita institucional que realizó a Soria el pasado viernes.

"Yo llevo tres años y medio en el cargo y he sabido bien compatibilizar mi trabajo como ministra, que es el que me llevó a Soria, con el apoyo al Partido Socialista en aquellos momentos electorales o cuando no estamos en periodo electoral que también hacemos campaña y no se visibiliza de una manera tan clara", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Maroto ha señalado que no quiere "entrar en la polémica", al tiempo que ha sostenido que esta semana hay "que hablar de turismo, de la recuperación del sector turístico".

"SOBREPASARON FUNCIONES INSTITUCIONALES"

Los 'populares' también han presentado una denuncia contra el ministro de Cultura, Miquel Iceta, por una entrevista a un diario de tirada regional el día 17.

En la denuncia consta que, en ambos casos, en sus declaraciones se sobrepasaron en sus funciones institucionales como ministros durante un proceso electoral, manifestando compromisos políticos de futuro, poniendo en valor logros anteriores del Gobierno socialista de Pedro Sánchez e incluso arremetiendo "injustificadamente" contra el PP como partido.

El PP, en un comunicado recogido por Europa Press, considera que esto resultaría electoralista y contrario al artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que quiere evitar estas conductas durante el periodo electoral, que abarca desde la convocatoria de las elecciones hasta el día de su celebración.