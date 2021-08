El PP insiste en la comparecencia sobre Afganistán: "No he visto un ejercicio de cobardía como el de Sánchez"

Casado pide evitar que los países occidentales se coordinen para evitar que "se exporte el terrorismo yihadista" desde Afganistán

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha insistido este viernes en exigir la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar la estrategia de España en Afganistán porque los españoles no conocen "nada" de lo que piensa sobre la evacuación, e incluso le acusa de "cobardía: "No he visto un ejercicio de soberbia y cobardía política como el de Sánchez", ha afirmado.

A pesar de esto, Maroto ha subrayado que desde el PP respaldan "sin ambages" las acciones para sacar a "nuestra gente" desde el aeropuerto de Kabul y aplauden la acción de las Fuerzas Armadas, a las que nunca se reconocerá "lo suficiente" desde la política y la sociedad, en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press.

Así, ha asegurado que les gustaría apoyar la estrategia del Gobierno respecto a Afganistán y que cuentan con su apoyo "de antemano", pero no conocen si hay alguna.

Maroto también ha lamentado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, acusase este jueves al PP de falta de "sentido de Estado" y de sentir "estupor" y "vergüenza ajena", después de que el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, pusiese en duda la operación de evacuación porque pudiese requerir la autorización previa del Congreso.

RECHAZA LAS CRÍTICAS DE ROBLES

"Todavía tenemos que oir a alguna ministra que dice que somos de vergüenza ajena", se ha quejado Maroto para quien lo vergonzoso es tener a un presidente "mudito", "escondido" y con "las chanclas puestas" que "no admite preguntas" y no quiere "ir al Congreso.".

Maroto ha pedido en una situación como ésta, "después de 20 años" en el país y con "102 muertos", el Parlamento y "los españoles" se merecen que Sánchez "haga la mitad" que otros líderes europeos, acuda al Congreso y esté "a la altura" de las circunstancias.

Por otro lado, el presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado la necesidad de que los países occidentales se coordinen para "evitar que se exporte el terrorismo yihadista" desde Afganistán, donde este jueves un doble atentado perpetrado por Estado Islámico en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul dejó al menos 110 muertos.

"Las democracias occidentales debemos coordinar una estrategia para evitar que se exporte el terrorismo yihadista", ha escrito Casado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Casado también ha agradecido a los militares, policías y diplomáticos españoles "su defensa de la libertad de los afganos durante dos décadas" y que estos días "arriesgaran su vida en la evacuación de Kabul", ayudando a cientos de afganos a huir del país después de que los talibán tomaran el poder tras la retirada de las fuerzas internacionales.