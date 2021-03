Maroto (PP), sobre las acusaciones de Luis Bárcenas: "Es una persona que miente, dice una cosa y la contraria"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este martes que Luis Bárcenas es "una persona que miente, dice una cosa y la contraria" siguiendo sus "intereses y defensas" después de que el ex tesorero del partido haya acusado a la antigua cúpula del PP de "cobardía" por no "dar la cara" y señalar que el partido se financió irregularmente.

En una entrevista en RTVE, recogida por Europa Press, Maroto ha recordado que hace siete años ya acudió a televisión para decir "lo que piensa todo el mundo de Bárcenas". "Hoy es un delincuente. Dije que era una persona que nos daba un asco que no podíamos con ella", ha señalado el portavoz parlamentario, que también ha añadido que el extesorero "había robado y hecho un daño enorme al PP", además de "deteriorar la credibilidad de la política".

Así, se ha mostrado "harto" de las acusaciones de Bárcenas. "Ha dicho una cosa y la contraria (...) Que todo estaba bien y todo mal. Hemos dicho que en el PP no vamos a seguir bailándole el agua", ha insistido Maroto, al mismo tiempo que le ha deseado "pena larga" y le ha pedido que "devuelva el dinero".

"Es una persona que miente, dice una cosa y la contraria según su interés y su defensa. Ha hecho un daño enorme y hemos pagado con creces", ha afirmado el senador, que ha apoyado la "decisión estratégica" del líder del PP, Pablo Casado, para no hablar de Bárcenas. En su opinión, sus acusaciones no importan a la ciudadanía. "A la gente que nos está viendo le preocupa cuándo nos vamos a vacunar", ha dicho.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha acusado este martes a la antigua cúpula del PP de "cobardía" por no "dar la cara" y reconocer que, según sostiene, el partido se financió irregularmente, si bien al mismo tiempo ha negado cualquier "animadversión" hacia la formación política, apuntando solo a personas concretas como la ex secretaria general María Dolores de Cospedal.

En el marco del juicio por la 'Caja B' del PP y a preguntas de su abogado, Gustavo Galán, Bárcenas ha aseverado que por su parte no hay ninguna "animadversión" hacia el Partido Popular, señalando como "prueba palpable" de ello que quiso matizar las informaciones publicadas en prensa sobre las supuestas negociaciones entre el consejero madrileño Enrique López y el abogado Jesús Santos acerca de esta causa, para insistir en que "nunca fue una negociación".