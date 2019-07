Maroto (PP): "Nos vendría bien repetir las elecciones pero no lo queremos"

Publicado 04/07/2019 13:53:53 CET

Asegura que "el CIS de Tezanos" es "irreal" y "no se lo cree nadie, ni siquiera el PSOE"

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha admitido este jueves que a su partido le vendría "bien" una repetición de las elecciones generales, pero ha subrayado que no es un escenario que quieran porque supone meses de "parálisis" y los españoles tienen "problemas" que deben ser ya "solventados".

"Sinceramente la respuesta es sí, nos vendría bien, pero no lo queremos. Y no se puede desligar una parte de la respuesta de la segunda", ha declarado Maroto en una entrevista en la cadena Ser, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado si al PP le convendría ir de nuevo a las urnas para que el voto de la derecha se repliegue en torno a la formación que dirige Pablo Casado.

Maroto ha indicado que "muchas personas" que "dividieron" su voto en las generales del pasado 28 de abril apostando por Cs o Vox cuestionan ahora esa decisión, sobre todo viendo que esos dos partidos son "incapaces de sentarse a hablar" y "mirarse a la cara", llevando al PP a ejercer de "mediador".

"No tiene sentido dividir el voto porque gana la izquierda y luego (Cs y Vox) no son capaces de entenderse y ponemos en riesgo el gobierno de muchas comunidades y ciudades", ha asegurado, tras criticar el "espectáculo dantesco" que vieron este miércoles, en alusión a las "descalificaciones personales" en las redes sociales de Vox al líder de Cs, Albert Rivera.

Por todo ello, ha insistido en que al PP "ahora le vendría bien" esa repetición de elecciones pero no la quieren porque eso supondría "meses y meses de parálisis", en los que los políticos "no están trabajando en un Gobierno" cuando los españoles "tienen problemas que tienen que ser solventados". "Aunque al PP le venga bien, mi respuesta es que no queremos elecciones generales ni repetición de elecciones en ninguna comunidad autónoma", ha enfatizado

"EL PSOE QUIERE UN GOBIERNO CON PODEMOS Y ERC"

Al ser preguntado si el PP podría plantearse la abstención por sentido de Estado para que Pedro Sánchez sea investido, Maroto ha explicado que Mariano Rajoy se la pidió al PSOE hace tres años porque entonces era la "única opción" mientras que ahora, el candidato socialista tiene otras y ha llegado a acuerdos con Podemos y los independentistas en ayuntamientos y comunidades.

"El PSOE quiere tener un Gobierno con Podemos y ERC", ha manifestado, para añadir que así se está demostrando por la "vía de los hechos" aunque luego los socialistas en sus declaraciones públicas pidan a Cs y PP que se abstengan.

En parecidos términos se ha expresado también en otras entrevistas en TVE y Antena, donde ha asegurado que la "obligación" de Pedro Sánchez es formar gobierno "lo ante posible" porque una repetición electoral sería "muy perjudicial" para los intereses de España.

EL CIS: "NO SE LO CREE NADIE"

Además, el responsable de Organización del PP ha restado crédito al barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de junio, que aumenta la ventaja del PSOE y relega al PP a tercera posición, por detrás de Ciudadanos.

Maroto ha dicho que "el CIS de Tezanos", en alusión al socialista que preside este órgano, "no se lo cree nadie, ni siquiera el PSOE". Según ha añadido, es "irreal" y "desprestigia" al instituto que hace los análisis.

Es más, el responsable de Organización del PP ha destacado el hecho de que el CIS pronostique que puede votar el 90% de la población, "algo que no se corresponde en absoluto con la realidad" de lo que ha venido ocurriendo en España. En su opinión, recoge cuestiones "extrañas" y datos que parece que "se han inventado".