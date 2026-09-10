Marruecos afea que se le siga señalando sin pruebas y cuestiona que no se devuelva a los migrantes

Archivo - Frontera de El Tarajal, a 17 de febrero de 2026, en Ceuta (España).

Archivo - Frontera de El Tarajal, a 17 de febrero de 2026, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Marruecos ha publicado un largo comunicado en el que cuestiona que se siga señalando al reino alauí en relación con la entrada masiva de migrantes a Ceuta cuando no hay ningún dato en su contra y que no se haya devuelto a quienes entraron aún.

"¿Por qué se mantiene la crítica contra Marruecos cuando ningún dato, ningún hecho ni ningún informe establece alguna implicación de las autoridades marroquíes?", se pregunta el Ministerio.

Asimismo, se interroga por el motivo de que no se hay devuelto a los migrantes en situación irregular pese a que el Gobierno marroquí "se ha comprometido oficialmente a readmitirlos" y en el caso de los menores no acompañados se les mantiene "lejos de sus familias cuando Marruecos ha pedido repetidamente su retorno".