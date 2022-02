Martín Blas pide incorporar la declaración ante el Congreso de un subalterno que le exonera de participar en 'Kitchen'

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La defensa del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que incorpore a la pieza 'Kitchen' la declaración realizada por el inspector Jesús Vicente Galán en la Comisión de Investigación del Congreso en la que declaró que su jefe --el propio Martín Blas-- jamás dio instrucción de seguir o investigar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, indica además que Galán señaló ante los diputados en el Congreso que el operativo en el que participó no tenía nada que ver con el que también fuera gerente del PP. Incluye además textuales de esa comparecencia: "De todas las instrucciones que a mí me da el comisario Martín Blas durante todo el tiempo que estuve a sus órdenes, ninguna fue ajena a investigaciones a policías", resalta por ejemplo.

También destaca de esa declaración que Galán explicó que si bien Martín Blas le ordenó ir a buscar un vehículo, un C4 negro, en la confluencia de las calles Hermosilla, Ayala y Díaz Porlier (en Madrid) sólo les advirtió que tuvieran cuidado "porque cerca vive Bárcenas". "Ha sido la única vez que Marcelino Martín Blas ha pronunciado la palabra Bárcenas delante de mí, con ocasión de ese servicio", recordó el inspector.

Galán relató además que cuando sus policías llegaron a la zona encomendada vieron que estaban "acompañados" y al tiempo certificaron que había vigilancias en la zona de la Comisaría General de Información, por lo que decidió retirarse del sitio. Además, en su comparecencia indicó que "la Sección de Vigilancias de la Unidad de Asuntos Internos de la época (...) nunca hizo vigilancias" a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, ni nadie le ordenó que lo hiciera.

En el escrito de Martín Blas también se recoge el momento de la declaración de Galán en la que este asevera que su superior le ordenó en una ocasión vigilar al comisario Villarejo. "Me lo dijo como si yo le conociera de toda la vida. Vi que él conocía perfectamente a Villarejo y dije: ¿pero este hombre quién es? No sé qué grupo llevaba la investigación, pero creo que fue en otoño de 2014 cuando me ordenó que uno de nuestros objetivos... Me lo dijo él directamente, no el jefe de brigada ni el de sección ni el grupo que llevaba el tema o que pudiera llevarlo, que no lo sé", explicó.

PENDIENTE DE LOS RECURSOS

Este escrito se presenta después de que en septiembre del año pasado Martín Blas presentara su recurso de apelación contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de procesarle por su presunta participación en 'Kitchen', alegando que su "rectitud" hacía "inverosímil" que sus compañeros contaran con él para un operativo ilegal como el supuesto espionaje a Bárcenas.

En ese escrito solicitaba a la Sala de lo Penal que revocara dicha decisión, librándole así de ser procesado por la 'Operación Kitchen', y reclamaba además que el magistrado Fernando Andreu no formara parte de la sección que estudiaría el recurso debido a su "manifiesta amistad" con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el principal procesado en esta pieza separada de la macrocausa 'Tándem'.