Más Madrid, Compromís y Geroa Bai también se suman al interrogatorio de Sánchez en la 'comisión Koldo' del Senado

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diferentes socios parlamentarios del Gobierno, como Más Madrid, Compromís, Geroa Bai o Asociación Socialista Gomera, han confirmado que participarán este jueves en el interrogatorio al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Estos cuatros partidos pertenecen al grupo parlamentario Izquierda Confederal, en el que también se encuentra el senador por Pitiusas Juanjo Ferrer, que será el único integrante que se ausentará de esta comparecencia.

Da la casualidad de que también pertenece a este grupo una senadora del PSOE, ya que los socialistas les cedieron una parlamentaria al inicio de la legislatura para que consiguieran llegar al límite para que el grupo no se disolviera.

En cualquier caso, fuentes del grupo parlamentario han precisado a Europa Press que se repartirán los 50 minutos que disponen para interrogar a Sánchez entre los cuatro integrantes que acudirán a esta comparecencia.

La primera en intervenir del grupo será la senadora de Geroa Bai y expresidenta de Navarra, Uxue Barkos; luego intervendrá el representante de Asociación Socialista Gomera, Fabián Chinea; el senador de Compromís, Enric Morera, y cerrará el grupo la senadora de Más Madrid, Carla Delgado.