Más Madrid pide al Gobierno que explique por qué permitió una concentración de Núcleo Nacional y exige su disolución

Archivo - Las diputadas de Sumar Alda Recas (i) y Tesh Sidi (d) a su llegada a un pleno en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid reclama explicaciones al Gobierno de por qué se permitió la manifestación del grupo de ultraderecha 'Nucleo Nacional' del sábado 8 de noviembre en Madrid. Pide además actuar contra este colectivo tras verter proclamas de "exaltación del franquismo", con medidas como emprender su disolución.

Así lo trasladan las diputadas de la formación adscritas al grupo parlamentario Sumar, Tesh Sidi y Alda Recas, mediante una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno tras esta concentración, que congregó a unas 700 personas y se saldó con tres detenidos.

Las dos parlamentarias relatan en sus iniciativas que los asistentes acudieron con "estética paramilitar" y en el marco de la manifestación se profirieron "consignas racistas, xenófobas y de exaltación del franquismo, como la exigencia de expulsar a las personas migrantes" o la defensa de una Europa "solo para cristianos".

Aparte, recalcan que 'Núcleo Nacional' se presenta como una agrupación de "fascistas, franquistas y falangistas" y ya fue objeto de un informe de la Guardia Civil por posibles delitos de odio.

Por tanto, alertan que esa concentración y las consignas lanzadas suponen una infracción de la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe expresamente los actos de exaltación del franquismo y obliga a las administraciones públicas a impedir "cualquier manifestación o concentración que implique enaltecimiento de la dictadura o humillación a sus víctimas".

De esta forma, Más Madrid exige al Gobierno que explique por qué no se impidió la manifestación y que adopte medidas concretas para prevenir futuros actos de este tipo, incluyendo la investigación de posibles delitos de odio y la eventual disolución de la asociación conforme a la legislación vigente.

"¿Tiene previsto el Gobierno impulsar actuaciones -como dar traslado al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial competente- orientadas a la investigación de posibles actividades ilícitas, así como a la posible disolución de la asociación "Núcleo Nacional?", interrogan las diputadas al Ejecutivo.